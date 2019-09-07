«الجوازات» ترد على طريقة احتساب رسوم المرافقين بعد 2020

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ردت المديرية العامة للجوازات، على تساؤلات بعض المواطنين والمقيمين، حول طريقة احتساب رسوم المرافقين بعد يوليو 2020.
وقالت مديرية الجوازات، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «في حال وجود أي إعلانات رسمية من المديرية العامة للجوازات، سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية».
جاء ذلك ردًا على تساؤل أحد المواطنين، قائلًا: «سلام عليكم برجاء الرد ضروري .. كيف سيتم احتساب رسوم المرافقين بعد شهر ٧ سنة ٢٠٢٠ إذا كان تجديد الإقامة سينتهي في ٣ سنة ٢٠٢١، علمًا أن الرسوم محددة إلى شهر ٧ سنة ٢٠٢٠»، فيما تساءل آخر: «سلام عليكم، ممكن إفادة عن رسوم المرافقين فيما بعد 2020 ؟!».
وبدأت المملكة في تحصيل رسوم على المرافقين للعمالة الأجنبية المقيمة في المملكة منذ منتصف العام 2017، لتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في الميزانية بحلول 2020، ويتم زيادة الرسوم بشكل تدريجي وصولًا إلى 400 ريال للفرد عام 2020، فيما لم يذكر القرار مصير الرسوم بعد هذا التاريخ.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.