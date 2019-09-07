دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper «الجوازات» ترد على طريقة احتساب رسوم المرافقين بعد 2020

ردت المديرية العامة للجوازات، على تساؤلات بعض المواطنين والمقيمين، حول طريقة احتساب رسوم المرافقين بعد يوليو 2020.

وقالت مديرية الجوازات، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «في حال وجود أي إعلانات رسمية من المديرية العامة للجوازات، سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية».

جاء ذلك ردًا على تساؤل أحد المواطنين، قائلًا: «سلام عليكم برجاء الرد ضروري .. كيف سيتم احتساب رسوم المرافقين بعد شهر ٧ سنة ٢٠٢٠ إذا كان تجديد الإقامة سينتهي في ٣ سنة ٢٠٢١، علمًا أن الرسوم محددة إلى شهر ٧ سنة ٢٠٢٠»، فيما تساءل آخر: «سلام عليكم، ممكن إفادة عن رسوم المرافقين فيما بعد 2020 ؟!».

وبدأت المملكة في تحصيل رسوم على المرافقين للعمالة الأجنبية المقيمة في المملكة منذ منتصف العام 2017، لتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في الميزانية بحلول 2020، ويتم زيادة الرسوم بشكل تدريجي وصولًا إلى 400 ريال للفرد عام 2020، فيما لم يذكر القرار مصير الرسوم بعد هذا التاريخ.

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