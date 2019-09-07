- 1/2
- 2/2
حالة من الغموض ألقت بظلالها على وفاة العالم النووي المصري الدكتور أبوبكر رمضان، أثناء حضوره اجتماعًا علميًا بالمغرب، ودارت الشكوك حول كوب من عصير البرتقال كان يشربه قبل وفاته بساعات.
وذكرت تقارير إعلامية في مصر والمغرب، أن العالم النووي شعر بمغص شديد عقب دخوله غرفته بأحد فنادق مراكش، ثم تدهورت حالته الصحية بسرعة وتوفي عقب دخوله المستشفى.
وكان الدكتور رمضان، نشر عبر حسابه بموقع التواصل فيسبوك، عدة صور أثناء حضوره مؤتمرًا علميًا أقيم في أحد فنادق المنطقة السياحية أكدال، وهو يشارك الحاضرين تناول شراب عصير البرتقال خلال فترة الاستراحة من الاجتماعات.
وكتب على صفحته خبرًا مرفقًا بالصور، حول حضوره اجتماعًا للتنسيق البحثي للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن دراسة الاتجاهات الزمنية للتلوث في المناطق الساحلية المختارة من خلال تطبيق الأدوات النظرية والنووية.
وأمرت النيابة العامة بمدينة مراكش، أمس الجمعة، بتشريح الجثة، ومن المقرر نقل الجثمان إلى مصر لدفنه، بعد انتهاء الإجراءات اللازمة.
وكان الدكتور أبو بكر رمضان يشغل منصب رئيس الشبكة القومية للمرصد الإشعاعي بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية.
وتوفي الدكتور رمضان أول أمس الأربعاء، داخل مصحة خاصة، نقل إليها إثر إصابته بعارض صحي طارئ داخل غرفته في الفندق بمنطقة أكدال بمراكش.
وذكرت مصادر طبية، أن أبوبكر عبدالمنعم رمضان، شعر بمغص في معدته قبل أن يتوجه للمستشفى بمنطقة أكدال؛ حيث توفي، وقد وجهت عينات من دمه لأحد المختبرات الطبية بالدار البيضاء؛ لمعرفة ما إذا كانت الوفاة ناجمة عن تسمم من عدمه.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. كوب عصير يثير الشبهات حول وفاة عالم نووي مصري بالمغرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.