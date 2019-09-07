دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper بالصور.. كوب عصير يثير الشبهات حول وفاة عالم نووي مصري بالمغرب

حالة من الغموض ألقت بظلالها على وفاة العالم النووي المصري الدكتور أبوبكر رمضان، أثناء حضوره اجتماعًا علميًا بالمغرب، ودارت الشكوك حول كوب من عصير البرتقال كان يشربه قبل وفاته بساعات.

وذكرت تقارير إعلامية في مصر والمغرب، أن العالم النووي شعر بمغص شديد عقب دخوله غرفته بأحد فنادق مراكش، ثم تدهورت حالته الصحية بسرعة وتوفي عقب دخوله المستشفى.

وكان الدكتور رمضان، نشر عبر حسابه بموقع التواصل فيسبوك، عدة صور أثناء حضوره مؤتمرًا علميًا أقيم في أحد فنادق المنطقة السياحية أكدال، وهو يشارك الحاضرين تناول شراب عصير البرتقال خلال فترة الاستراحة من الاجتماعات.

وكتب على صفحته خبرًا مرفقًا بالصور، حول حضوره اجتماعًا للتنسيق البحثي للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن دراسة الاتجاهات الزمنية للتلوث في المناطق الساحلية المختارة من خلال تطبيق الأدوات النظرية والنووية.

Advertisements

وأمرت النيابة العامة بمدينة مراكش، أمس الجمعة، بتشريح الجثة، ومن المقرر نقل الجثمان إلى مصر لدفنه، بعد انتهاء الإجراءات اللازمة.

وكان الدكتور أبو بكر رمضان يشغل منصب رئيس الشبكة القومية للمرصد الإشعاعي بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية.

وتوفي الدكتور رمضان أول أمس الأربعاء، داخل مصحة خاصة، نقل إليها إثر إصابته بعارض صحي طارئ داخل غرفته في الفندق بمنطقة أكدال بمراكش.

وذكرت مصادر طبية، أن أبوبكر عبدالمنعم رمضان، شعر بمغص في معدته قبل أن يتوجه للمستشفى بمنطقة أكدال؛ حيث توفي، وقد وجهت عينات من دمه لأحد المختبرات الطبية بالدار البيضاء؛ لمعرفة ما إذا كانت الوفاة ناجمة عن تسمم من عدمه.