دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper بالفيديو.. شاب يكشف تفاصيل إنقاذ فتاة حاولت إيذاء نفسها وسط طريق مكة – جدة السريع

روى المواطن علي الشيخي، تفاصيل إنقاذه لفتاة في الثلاثينيات من عمرها، حاولت إيذاء نفسها وسط المركبات بطريق (مكة – جدة) السريع.

وقال الشيخي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «يا هلا» المذاع على قناة «روتانا خليجية»، إنه كان برفقة زوجته في طريقهما لزيارة والدته في مستشفى مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني، يوم الثلاثاء الماضي، وفوجئ بوجود فتاة تسير على قدميها في المسار المخصص للمركبات الثقيلة، معرضة نفسها للخطر.

وتابع الشيخي قائلًا، إن الفتاة حاولت أن ترمي نفسها بين عجلات المركبات الضخمة، وحاولت عبور جميع مسارات الطريق، موضحًا أنه تأكد وقتها بوجود شيء غير طبيعي، وقام على الفور بإبلاغ المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية (911).

وأشار إلى أن الفتاة وأثناء محاولته منعها من إيذاء نفسها، هددت برمي نفسها أمام السيارات، مضيفًا أن الفتاة تسببت في وقوع حادث مروري عندما حاولت سيارة تفادي الفتاة وعدم الاصطدام بها، موضحًا أن ركاب السيارة لم يصابوا بأذى.

Advertisements

وأوضح منقذ الفتاة، أنه عندما اقترب للمرة الثانية من الفتاة هربت منه باتجاه المركبات، فأسرع خلفها وسقطت على الأرض، وتمكن حينها من الإمساك بها قبل أن تؤذي نفسها، وقام بإبعادها عن مسار السيارات.

وأشاد الشيخي بسرعة الاستجابة لـ(911)، وكذلك سرعة استجابة القوات الخاصة لأمن الطرق، حيث قاموا بتأمين الطريق السريع، وإنهاء الحالة دون وقوع حوادث.

وحول مصير الفتاة، قال الشيخي إنه لا يعرف عنها شيئًا منذ استلامها من قبل الجهات المختصة، مشيرًا إلى أنها كانت في حالة نفسية سيئة، لكنها هدأت عقب الإمساك بها وإبعادها عن مسار الطريق.