شاهد: غادة عويس تدعو لعودة اليهود إلى السعودية وليس فلسطين !

نشب نقاش حاد بين المذيعة اللبنانية في قناة الجزيرة، غادة عويس والإعلامي السعودي، لؤي الشريف، حول إسرائيلية المسيح، حيث طالبت بجلب اليهود إلى السعودية بدلا من الأراضي الفلسطينية.

ونشرت غادة عويس تغريدة عبر تويتر قالت فيها: “تصوير جوي لحصن مرحب في خيبر في السعودية وكان مقرا لليهود ألا ينبغي أن يعودوا إلى هناك بدل فلسطين؟”.

ورد الإعلامي السعودي على تغريدة الإعلامية اللبنانية قائلا: “أهلا غادة.. اليهود الذي منهم (يسوع الناصري) لهم موطن سموه في الكتاب المقدس “أرض إٍسرائيل”.

وقال الإعلامي السعودي لؤي الشريف : فالمسيح مثلا كان إسرائيليا من مواليد بيت لحم اليهودية كما جاء في الإنجيل، وجود اليهود في الجزيرة العربية كان اضطراريا وبعد طرد الرومان لهم من أرضهم هذه الحقائق التي لم تزورها السياسة”.

وقالت غادة عويس ردا على الإعلامي السعودي: “لا أجادل في هذا بل ردا على أصوات سعودية مثل هذا"، حيث ردت في تغريدة أخرى: “وعلى أي حال، هناك حقائق في مقابل ما تسميه أنت حقائق تدحض هذه الحقائق”، ثم تابعت: “والله وصرتو تفهمو بيسوع”.

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ورد الإعلامي السعودي قائلا: “أهلا غادة مرة ثانية، بصفتي متخصص في اللغات وشغوف بالتاريخ نعم أفهم يسوع جيدًا وأتكلم لغته السريانية الآرامية الشرقية (والغربية) وأجيد العبرية بحسب الرياض نيوز.

وأضاف الإعلامي السعودي: بالمناسبة، (يسوع) اسم عبري هو نفس (يوشع) ومعناه (الله خلاصي) والمسلم يؤمن بالأنبياء جميعًا بما فيهم النبي الإسرائيلي يسوع”.

لم تكن تلك المرة الأولى التي يثار فيها الجدل حول المذيعة القطرية، ولكن من قبل اهتزت الأوساط العاملة في الخارجية القطرية لدى سماع اغتصاب مذيعة القناة القطرية من قبل مليشيات جبهة النصرة.

ولدت غادة عويس في بيروت لعائلة مسيحية مارونية، وهي حاصلة على شهادة البكالوريوس في الإعلام من الجامعة اللبنانية بتخصص إذاعة وتلفزيون عام 1999م، وعملت مذيعة ومراسلة ميدانية لقناة ANB اللبنانية للفترة من 2004 وحتى 2006.