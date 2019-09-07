توضيح بشأن الزواج من سعودية لحاملي الإقامة المميزة

أوضح مركز الإقامة المميزة، أحقية حاملي الإقامة المميزة في الزواج من الجنسية السعودية. وقال المركز عبر موقعه الرسمي: “لم تتضمن الحقوق والمزايا التي سيتمتع بها حامل الإقامة المميزة حق الزواج من الجنسية السعودية، حيث إن ذلك يخضع للشروط التي تصدرها الجهات المختصة”.

يذكر أن المركز يقدم نوعين من الإقامة المميزة السعودية، الأول الإقامة المميزة الدائمة بمقابل مالي يدفع مرة واحدة مدى الحياة، والنوع الثاني الإقامة المميزة المحددة بمقابل مالي يدفع سنوياً، وتتيح للمقيم مزايا عديدة.

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