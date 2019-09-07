تفاصيل إقامة مسابقة للبلوت في قرية هجن بالطائف.. والكشف عن قيمة الجوائز المالية المخصصة لها

يشهد مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثانية، إقامة مسابقة للبلوت، في قرية هجن في حديقة الملك فيصل بالطائف. وتم رصد جوائز مالية للمسابقة تصل إلى 45 ألف ريال. ودعت اللجنة المنظمة للمهرجان هواة لعبة البلوت والمهتمين للتسجيل للمشاركة في المنافسة.

وقالت اللجنة أنها ستعلن الضوابط المنظمة للمسابقة لاحقاً، لافتة إلى أن المهرجان يضم نحو 20 فعالية متنوعة من بينها عروض للسيرك، وقوافل الإبل، والأسواق الشعبية.

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