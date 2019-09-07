بالأدلة.. القطريون في المملكة يتمتعون بالحق في الصّحة أسوة بالسعوديين

أكدت المملكة العربية السعودية، أن اللجنة المعنية بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة السعودية القطرية تعمل على النظر في جميع الطلبات المتعلقة بالحقوق الصحية، مشيرة إلى أن من يثبت أنّ لديه حالة صحية تستدعي ذلك فيُسمح له بالمغادرة إلى قطر أو بالقدوم للمملكة.

وأوضحت أن الأشقاء القطريين المقيمين في المملكة يتمتعون بالحق في الصّحة أسوة بالسعوديين، حيث تشير الأرقام والإحصاءات الرسمية بالأشقاء القطريين المقيمين في المملكة والزائرين لها الذين تلقوا العلاج بمراكز الرعاية الصحية والمستشفيات الحكومية بما فيها مستشفيات وزارة الصحة والقطاعات الحكومية الأخرى المقدمة للخدمة للفترة من يناير 2017م وحتى أكتوبر 2018م.

وبلغت جملة المستفيدين من الذكور والإناث (3450) مستفيدًا منهم (1422) مستفيدًا في مراكز الرعاية الصحية والمستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة، و (2028) مستفيدًا في القطاعات الحكومية الأخرى المقدّمة للخدمة.

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البيانات الرسمية المؤكّدة التالية توضح ذلك:

ـ بلغ عدد القطريين المقيمين والزائرين للمملكة الذين تلقوا العلاج بمراكز الرعاية الصحية والمستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة حسب المناطق والمحافظات كالتالي: في منطقة القصيم (39) مراجعًا، وفي منطقة حائل (5) مراجعين، وفي الرياض (649) مراجعًا، وفي محافظة جدة (72) مراجعًا، ومنطقة الحدود الشمالية (33) مراجعًا، وفي الجوف (114) مراجعًا، وفي مكة المكرمة (510) مراجعين .

وبلغ عدد القطريين المقيمين والزائرين للمملكة الذين تلقوا العلاج في مؤسسات القطاعات الحكومية الأخرى كالتالي: (565) مراجعًا لقطاع الخدمات الطبية للقوات المسلحة، و (1079) مراجعًا لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض وجدة، و (133) مراجعًا للمستشفيات والمراكز الأولية بوزارة الداخلية، و (66) مراجعًا للشؤون الصحية بالحرس الوطني، و (185) مراجعًا للمستشفيات الجامعية والمراكز الأولية التابعة لها.