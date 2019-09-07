شرطة الشرقية تضبط مواطنين ارتكبا 14 جريمة سرقة للعمالة الوافدة

تمكنت شرطة المنطقة الشرقية، اليوم السبت، من الإطاحة بمواطنين تورطا في ارتكاب جرائم سلب للعمالة وانتحال صفة رجلي أمن، واعترفا بارتكاب 14 جريمة، وضبط بحوزتهما مواد مخدرة.

وقال المتحدث باسم شرطة المنطقة الشرقية، إن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وفقاً لإجراءات البحث والتحرّي والاستدلال، أسفرت عن ضبط مواطنين في العقد الرابع من العمر، والقبض عليهما بعد توفر الدلائل على تورُّطهما في ارتكاب جرائم سلب للعمالة وانتحال صفة رجلي أمن.

وأضاف أن الجانيين، اعتديا على أحد الضحايا بعد مقاومته لهما، مما أسفر عنه إصابته إصابة خطيرة ما زال يتلقى الرعاية الطبية على إثرها بالمستشفى.

وأشار المتحدث باسم شرطة الشرقية، أنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهما أقرا بارتكاب 14 جريمة سلب بحق عدد من العمالة بالدمام ومحافظة الخبر، وتم في حوزتهما ضبط مادة الشبو المخدرة وأدوات أخرى استُخدمت في تنفيذ جرائمهما، وضبط المركبة المستخدمة، حيث جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

وأكدت شرطة المنطقة الشرقية، حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.