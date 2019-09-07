نورة آل مسرع مديرا لمركز رجال وسيدات الأعمال بأمانة عسير

ويعد تعيين نورة آل مسرع، رابع قرار يصدره أمين منطقة عسير لتمكين المرأة في شغل المناصب القيادية بالأمانة، فيما يهدف المركز إلى تقديم أرقى الخدمات للمستثمرين عبر توفير كافة التسهيلات التي تلبي تطلعاتهم وبما يتناسب معهم خصوصا وأن رغبة الأمانة تتبلور في توفير خدمات راقية للمستثمرين وذلك من خلال الاهتمام بشكل مباشر ومكثف بالمستفيدين عبر مواكبة كل جديد بما يرتقى بمستوى وجودة ما يقدم لهم من خدمات والاستماع إلى ملاحظاتهم ومطالبهم للعمل على تلبيتها بالصورة التي تمكنهم من تطوير أعمالهم التجارية و الخدمية، وتسهيل أنشطتهم في خدمة اقتصاديات منطقة عسير.
الجدير بالذكر فإن المركز يعد الأول من نوعه على مستوى أمانات المملكة ، علما بأن الأمانة قد هيأت بالمركز عدد من المقرات المجهزة بكافة احتياجاتها للجهات الحكومية ذات العلاقة لتسهيل أعمال مستفيدي المركز و التي تتمثل في الغرفة التجارية بأبها والدفاع المدني و الجوازات وكتابة العدل ومكتب العمل والزكاة والدخل.
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