السعودية اليوم / مصر تستضيف مؤتمر الأوقاف الدولي حول الرؤية العصرية لبناء الدولة



القاهرة 08 محرم 1441هـ الموافق 07 سبتمبر 2019 م واس

تستضيف مصر أعمال مؤتمر الأوقاف الدولي (فقه بناء الدولة.. رؤية فقهية عصرية) المقرر عقده يوم 15 سبتمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 50 دولة من مختلف دول العالم، منها 20 دولة إفريقية، في إطار رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي.

وأوضح وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة في تصريح له اليوم أن المؤتمر سيناقش على مدى يومين 40 بحثًا، من بينهم "اختيار الحاكم في الإسلام"، و"الانتخابات المعاصرة"، و"نموذج للرد على الشبهات ومفهوم الدولة وأركانها"، و"موقف الإسلام من مختلف القضايا الراهنة".

ولفت الانتباه إلى مشاركة أكثر من 100 شخصية ما بين وزير أوقاف وشؤون إسلامية ومفتي ورئيس جالية إسلامية، إضافة إلى عددٍ من رؤساء الجامعات في أعمال المؤتمر، وذلك في إطار التنسيق بين قادة الفكر الديني والمثقفين والعلماء لنشر صحيح الدين ومواجهة التشدد.

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16:03ت م

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