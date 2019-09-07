السعودية اليوم / بلدية الخرج تنفذ أطول ممر مشاة في مدينة السيح



السيح 08 محرم 1441 هـ الموافق 07 سبتمبر 2019 م واس

‏تواصل بلدية الخرج تنفيذ أطول ممر مشاة بمدينة السيح بطول 5 كلم ، بمحاذاة وادي غياضة الذي يمر بعدد من الأحياء في غرب السيح ، وذلك ضمن مشروعات تطوير ممرات المشاة في أحياء المدينة.

‏وروعي في تصميم ممر المشاة الجديد ، تحقيق درجة عالية من الأمن والسلامة كونه محاذي لحركة المركبات ، ويشتمل على مجموعة من الخدمات كدورات المياه وأكشاك المبيعات وأماكن للجلوس وشاشات لعرض البرامج التوعوية.

يُذكر أن مدينة السيح تشهد مرحلة انتقالية في نوعية المشروعات التجميلية وتحسين المنظور البصري للطرق والشوارع والميادين العامة ، تعكس صورة حضارية جميلة

لهذه المدينة ،ضمن مبادرة أنسنة المدن التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية ، تماشياً مع برنامج تحسين نمط الحياة المنبثق من رؤية المملكة 2030 بهدف تحسين جودة الحياة في المدن وتحسين المشهد الحضري وتطبيق معايير الوصول الشامل في المرافق البلدية.

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15:59ت م

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