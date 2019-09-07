السعودية | ضبط أشخاص دخلوا محمية “التيسية” بدون ترخيص وضبط أسحلة وذخائر بحوزتهم

الخليج 365 - الرياض- المناطق - متابعات

تمكن أفراد من قوة حماية المناطق المحمية التابعين للهيئة السعودية للحياة الفطرية، من ضبط عدد من الاشخاص المخالفين في محمية “التيسية” شمال غرب منطقة الرياض.

وأوضحت الهيئة في بيان اليوم (السبت)، أن هؤلاء الأشخاص قاموا بالدخول المتعمد للمحمية دون تصريح مسبق وتم استيقافهم، وبتفتيشهم عُثر بحوزتهم على أسلحة صيد وذخائر حية.

وأضافت أنه تم اتخاذ اللازم، وتسليم الأشخاص والمضبوطات للجهات المختصة لتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.