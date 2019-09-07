هواوي تتغلب على أزمة جوجل بهذا الهاتف الجديد

2019-09-07

متابعات الخليج 365- متابعة

كشفت شركة هواوي الصينية، خلال فعاليات مؤتمر برلين IFA 2019 التقني، عن تصميم جديد لهاتفها P30 Pro الذي أطلقته مطلع العام الجاري، وذلك في لونين جديدين هما الأزرق واللافندر.

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وأشارت الشركة إلى أن التصميم الجديد كليًا يحمل فيه ظهر الهاتف مستويين مختلفين، أحدهما لامع ويحتل الجزء العلوي من الجانب الخلفي للهاتف، بينما الآخر خافت اللون ويغطي المساحة الكبرى المتبقية.

يأتي ذلك كمحاولة ذكية من جانب هواوي لكي تقدم تصميمًا جديدًا لجمهورها من هاتفها المميز P30 Pro، مع الاستمتاع بتطبيقات جوجل وخدماته كاملة، حيث يحمل الإصدار الجديد نفس إمكانيات واسم الهاتف الماضي، فضلا عن تقنيات تصوير مميزة، أبرزها ميزة العدسة الإضافية لقراءة توقيت الطيران ToF والتي أضافت تطبيقات مختلفة منها استخدام الكاميرا الخلفية لقياس الأبعاد والأطوال والمساحات بدقة هائلة.