عصابة الباكستانيين الأربعة في قبضة شرطة الرياض.. نفذوا سرقات بـ93 ألف ريال

2019-09-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

ضبطت شرطة منطقة الرياض عصابة من أربعة باكستانيين نفذوا جرائم سرقة على محال ومتاجر وبلغت قيمة المسروقات 93 ألف ريال.

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‎‏‫وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم/ شاكر بن سليمان التويجري، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وفقاً لإجراءات البحث والتحري والاستدلال، أسفرت -بفضلٍ من الله- عن القبض على أربعة متهمين من الجنسية الباكستانية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب عددٍ من جرائم السرقة تمثلت باقتحام المراكز التجارية بعد تكسير أقفالها والاستيلاء على ما بداخلها من مبالغ نقدية وبضائع منقولة وبطاقات شحن مسبقة الدفع، وعثر بحوزتهم على أدوات صلبه تستخدم في تكسير الأبواب والأقفال وبضائع وجهاز محاسبة (كاشير)، ومن خلال إجراءات الاستدلال الأولية المتخذة بحقهم أقروا بارتكاب ثلاث سرقات من مراكز تجارية بحي القيروان والصحافة شمال العاصمة الرياض، فيما بلغت قيمة مسروقاتهم مبلغ (٩٣،٠٠٠) ريال، تم إيقافهم واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهم.

‎وشرطة منطقة الرياض، إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها، والله الهادي إلى سواء السبيل.