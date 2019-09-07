آبل متهمة بسرقة الأفكار وإضافتها إلى IOS

2019-09-07

متابعات الخليج 365 - متابعة

تتعرض شركة “آبل” لاتهامات بسرقة الميزات وإضافتها إلى نظامها التشغيلي آي أو إس (iOS)، إلى جانب استغلال التطبيقات الموجودة في متجر تطبيقاتها منذ فترة طويلة، وذلك وفقاً لتقرير جديد صادر عن صحيفة “واشنطن بوست”.

ويتهم مطورو التطبيقات شركة “آبل” باستخدام متجرها على الإنترنت لنسخ أفضل الأفكار وإطلاق إصداراتها الخاصة. وبحسب الصحيفة التي تحدثت مع عدد من المطورين، فإن “آبل” تواصل منذ مدة طويلة استنساخ الميزات الموجودة في التطبيقات الخارجية وتضيفها إلى تطبيقاتها ونظامها التشغيلي، وأوضح المطورون معاناتهم مع “آبل” ومتجر “آب ستور” (App Store) الخاص بها، وكيف أن دمج الشركة للأفكار في تطبيقاتها ونظامها التشغيلي قد خرب إبداعات المطورين.

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وتشكل فكرة تطبيق (Clue) إحدى الميزات الحديثة التي استنسختها “آبل”، حيث تخطط عملاقة التكنولوجيا لدمج فكرة التطبيق في تطبيقها للصحة (Health).