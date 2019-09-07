- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم آبل متهمة بسرقة الأفكار وإضافتها إلى IOS ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
آبل متهمة بسرقة الأفكار وإضافتها إلى IOS
متابعات الخليج 365 - متابعة
تتعرض شركة “آبل” لاتهامات بسرقة الميزات وإضافتها إلى نظامها التشغيلي آي أو إس (iOS)، إلى جانب استغلال التطبيقات الموجودة في متجر تطبيقاتها منذ فترة طويلة، وذلك وفقاً لتقرير جديد صادر عن صحيفة “واشنطن بوست”.
ويتهم مطورو التطبيقات شركة “آبل” باستخدام متجرها على الإنترنت لنسخ أفضل الأفكار وإطلاق إصداراتها الخاصة. وبحسب الصحيفة التي تحدثت مع عدد من المطورين، فإن “آبل” تواصل منذ مدة طويلة استنساخ الميزات الموجودة في التطبيقات الخارجية وتضيفها إلى تطبيقاتها ونظامها التشغيلي، وأوضح المطورون معاناتهم مع “آبل” ومتجر “آب ستور” (App Store) الخاص بها، وكيف أن دمج الشركة للأفكار في تطبيقاتها ونظامها التشغيلي قد خرب إبداعات المطورين.
وتشكل فكرة تطبيق (Clue) إحدى الميزات الحديثة التي استنسختها “آبل”، حيث تخطط عملاقة التكنولوجيا لدمج فكرة التطبيق في تطبيقها للصحة (Health).
كانت هذه تفاصيل خبر آبل متهمة بسرقة الأفكار وإضافتها إلى IOS لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.