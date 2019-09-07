وزير التعليم: مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية تؤكد حرص ولاة أمرنا على العناية بكتاب الله

2019-09-07

متابعات الخليج 365 - واس

أوضح وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، أن دعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره في دورتها الحادية والأربعين، تؤكد حرص ولاة الأمر في بلادنا المباركة – وفقهم الله – على العناية بكتاب الله وإيلائه المكانة التي يليق بها عند كل المسلمين.

وأشار آل الشيخ، تصريح له بمناسبة انعقاد المسابقة إلى أن توافد أبناء أمة الإسلام بجميع ألوانهم وأعراقهم وتعدد لغاتهم ولهجاتهم على المسابقة شاهد من شواهد الاهتمام والرعاية الكريمة التي أولتها المملكة بكتاب الله، وأن عناية ولاة أمرنا لاتقف عند هذا الحد بل تتخطاه إلى العناية بطباعته وترجمة معانيه وإيصاله للمسلمين في جميع أنحاء المعمورة من خلال مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف وترجمة معانيه بالمدينة المنورة.

وأضاف أن اهتمام ولاة أمرنا ــ حفظهم الله ــ قد امتد أيضاً ليتيح الفرصة لأبناء المسلمين من كل مكان في تلقي التعليم بالمملكة في علوم القرآن الكريم والشريعة الاسلامية واللغة العربية وغيرها من التخصصات من خلال المنح الدراسية التي تقدم لهم في كل عام بتوجيهات كريمة من قيادتنا الرشيدة ــ أيدها الله ــ، وكذلك تقديم الخدمات الجليلة الأخرى مثل إنشاء الكراسي العلمية للقرآن الكريم وعلومه، والشواهد كثيرة يصعب حصرها.

وأكد معاليه أن مملكتنا الشامخة منذ تأسيسها وهي تقوم على أسس الشريعة السمحة, وتلتزم في مظهرها وجوهرها بالمنهج الاسلامي الصحيح الوسطي المعتدل، كما أنها حرصت منذ عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن – طيب الله ثراه – حتى عهدنا الزاهر بقيادة راعي مسيرتنا المباركة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على الاهتمام بالقرآن الكريم ونشر علومه ودراساته وتحفيز المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها على حفظه في الصدور وتدارسه والعمل بمقتضاه.

ودعا معاليه الله أن يكلل الجهود كافة بالنجاح، وأن يوفق القائمين على المسابقة ، وأن يجزل الأجر والثواب لخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين -حفظهما الله -، وأن يسدد جهود جميع العاملين في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لتنظيم هذه المسابقة على أفضل وجه، وتحقيق الأهداف التي أقيمت لأجلها.