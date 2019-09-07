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هيئة المهندسين تصدر لائحة عمل لجنة المكاتب والشركات الهندسية
تضم 10 مواد وأحكام عامة تنظم أعمال اللجنة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أصدرت الهيئة السعودية للمهندسين، لائحة عمل لجنة المكاتب والشركات الهندسية، التي تحدد قواعد ممارساتها المهنية وتدفع أداء أعمالها وشعبها الهندسية المتعددة، وذلك عقب اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة.
وأوضح أمين عام الهيئة، المهندس فرحان الشمري، أن اللائحة تضم 10 مواد وأحكام عامة تنظم أعمال اللجنة ومهامها وتشكيلها، كما تحدد أهداف ومهام اللجنة في إبداء الرأي والمشورة والأعمال المتعلقة بالمكاتب والشركات الهندسية وتطويرها.
وأشار إلى أنه من أهم الأدوار المنوطة باللجنة حسب اللائحة تشكيل حلقة الوصل بين أصحاب المكاتب والشركات الهندسية والأمانة العامة ومجلس الإدارة، فيما حددت اللائحة 8 اشتراطات للترشح لعضوية اللجنة، من أهمها كونه سعودي الجنسية، وألا تقل درجته المهنية عن محترف، وعضويته بالهيئة.
وأكد على تخصيص آلية لاختيار أعضاء اللجنة من خلال التقدم للترشح لدى الأمانة العامة للهيئة، على أن تجري الانتخابات بين المرشحين وفق آلية التصويت التي تحددها الهيئة، فيما يتولى أصحاب المكاتب أو الشركات الهندسية انتخاب من يرونه مناسبا في فترة الانتخاب التي سيعلن عنها في حينه.
ونوه الشمري بأن اللجنة تتشكل بناء على قرار مجلس الإدارة، على أن تكون مدة عمل اللجنة 3 سنوات من تاريخ صدور تشكيلها، ويتاح لمجلس إدارة الهيئة التمديد لأكثر من تلك المدة، مبينا أن اللائحة حددت أعضاء اللجنة بستة أعضاء يتم اختيار رئيسهم ونائبه بالاقتراع السري بين الأعضاء في أول اجتماع يعقد لها.
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