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أسعار النفط تصعد بعد تصريحات رئيس الاحتياطي الاتحادي
متابعات الخليج 365 - متابعة
ارتفعت أسعار النفط فوق 61 دولارا للبرميل بعد أن قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي إن البنك المركزي الأمريكي سيتصرف “بالطريقة المناسبة” لدعم النمو في أكبر اقتصاد في العالم الذي يتعرض لضغوط من حالة عدم اليقين التي تكتنف التجارة العالمية.
وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 59 سنتا، أو 1%، لتسجل عند التسوية 61.54 دولار للبرميل.
بينما أغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط مرتفعة 22 سنتا، أو 0.4%، عند 56.52 دولار للبرميل.
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