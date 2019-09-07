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إيران تحتجز سفينة على متنها 12 فلبينياً بمضيق هرمز

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2019-09-07

إيران تحتجز سفينة على متنها 12 فلبينياً بمضيق هرمز

متابعات الخليج 365 - متابعة

احتجز خفر السواحل الإيراني سفينة في مضيق هرمز مع طاقمها المؤلف من 12 فلبينياً بتهمة تهريب الوقود.

وقالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية اليوم السبت إن السفينة كانت تحمل قرابة 284 ألف لتر من وقود الديزل، حسب ما نقلته وكالة “رويترز” للأنباء.

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ونقلت الوكالة عن رئيس حرس الحدود في محافظة هرمزغان أنه “تمت مصادرة زورق سحب أجنبي و283900 لتر من البترول بقيمة 233. 71 مليار ريال (20.2 مليون دولار)”.

وتزعم إيران أنها تتصدى لعمليات تهريب الوقود براً إلى الدول المجاورة وبحراً إلى دول الخليج، وسبق أن احتجزت سفناً في الخليج قائلة إنها تُستخدم في تهريب النفط.

وباتت حركة مرور الناقلات عبر مضيق هرمز محور مواجهة بين واشنطن وطهران، وانجرت بريطانيا إلى تلك المواجهة أيضاً فيما عززت الولايات المتحدة وجودها العسكري في الخليج منذ مايو الماضي.



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