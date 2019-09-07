الان تتابع رسميا.. تدريب المعلمين على العرضة السعودية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الطائف - عبدالله العازمي - الخليج 365:
ينطلق غدا (الأحد) البرنامج التدريبي لتدريب المعلمين ورواد النشاط في وزارة التعليم على العرضة السعودية.
وقالت دارة الملك عبدالعزيز، في بيان، أن “المركز الوطني للعرضة السعودية يطلق برنامج تدريب العرضة السعودية بالتعاون مع وزارة التعليم لتدريب عدد من المشرفين ورواد النشاط في الوزارة، ابتداءً من الأحد المقبل، ١٤٤١/١/٩هـ، ليتمكنوا من تدريب الطلاب في برنامج عن العرضة للنشاط في المدارس”.
كانت هذه تفاصيل خبر رسميا.. تدريب المعلمين على العرضة السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.