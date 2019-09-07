رسميا.. تدريب المعلمين على العرضة السعودية

جدة - عمرو شويل الطائف - عبدالله العازمي - الخليج 365:

ينطلق غدا (الأحد) البرنامج التدريبي لتدريب المعلمين ورواد النشاط في وزارة التعليم على العرضة السعودية.

وقالت دارة الملك عبدالعزيز، في بيان، أن “المركز الوطني للعرضة السعودية يطلق برنامج تدريب العرضة السعودية بالتعاون مع وزارة التعليم لتدريب عدد من المشرفين ورواد النشاط في الوزارة، ابتداءً من الأحد المقبل، ١٤٤١/١/٩هـ، ليتمكنوا من تدريب الطلاب في برنامج عن العرضة للنشاط في المدارس”.