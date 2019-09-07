الان تتابع ضبط مواطنين انتحلا صفة رجال أمن وارتكبا جرائم سلب في المنطقة الشرقية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واس - الخليج 365
تمكنت شرطة المنطقة الشرقية من ضبط مواطنين في العقد الرابع من العمر، انتحلا صفة رجال أمن، وارتكبا جرائم سلب للعمالة، واعتديا على أحد الأشخاص، ما سبب له إصابة خطيرة ولا يزال يتلقى العلاج.
صرّح المتحدث لشرطة المنطقة الشرقية بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وفقاً لإجراءات البحث والتحرّي والاستدلال، أسفرت عن ضبط مواطنين في العقد الرابع من العمر، والقبض عليهما بعد توفر الدلائل على تورُّطهما في ارتكاب جرائم سلب للعمالة وانتحال صفة رجلي أمن ، والاعتداء على أحد الضحايا بعد مقاومته لهما، ما أسفر عن إصابته إصابة خطيرة ما زال يتلقى الرعاية الطبية على إثرها بالمستشفى.
وأضاف المتحدث، في بيان، أنه “بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهما أقرا بارتكاب (١٤) جريمة سلب بحق عدد من العمالة بالدمام ومحافظة الخبر ، وتم في حوزتهما ضبط مادة الشبو المخدره وأدوات أخرى استُخدمت في تنفيذ جرائمهما ، وضبط المركبة المستخدمة ، حيث جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما”.
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