الان تتابع شرطة صبيا تحقق في اعتداء نزيل على موظفة استقبال بأحد الفنادق والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365
تحفظت شرطة محافظة صبيا، التابعة لمنطقة جازان، على نزيل بأحد فنادق صبيا، إثر حادث اعتداءه على موظفة استقبال بأحد فنادق المحافظة.
وحدث عراك بالأيدي بين النزيل والموظفة، أمس (الجمعة)، بعد نقاش أظهرته كاميرات المراقبة بالفندق.
من جانبها، قالت الموظفة إنه “في مساء البارحة؛ دخل أحد المواطنين للفندق، وطلب استئجار غرفة فندقية، وطلب مني الصعود للغرفة معه لينظر إليها قبل الاستئجار”.
وأضافت: “رفضت طلبه لعدم وجود عامل الفندق في ذلك الوقت، وطلبت منه الانتظار، ففاجأني بعبارات وقحة وسبّ أهلي، فلم أتحمل؛ ما دفعني لسكب كوب القهوة البارد عليه، وعلى الفور قام بضربي”.
وطالبت الموظفة، الشرطة، بأخذ حقها بحسب النظام من النزيل، بعد ما تعرضت له أمام الجميع.
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