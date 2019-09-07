ضبط 4 وافدين ارتكبوا جرائم اقتحام ونهب لمراكز تجارية بالرياض

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365

تمكنت شرطة الرياض من ضبط 4 وافدين، من الجنسية الباكستانية ، ارتكبوا جرائم اعتداء على الأموال، عبر اقتحام عدة أماكن، والاستيلاء على ما بها.

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‎‏‫وصرح المقدم شاكر بن سليمان التويجري، المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وفقاً لإجراءات البحث والتحري والاستدلال، أسفرت عن القبض على أربعة متهمين من الجنسية الباكستانية ، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع”.

وأوضح المتحدث أن ذلك جاء بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب عددٍ من جرائم السرقة تمثلت بإقتحام المراكز التجاريه بعد تكسير اقفالها والاستيلاء على ما بداخلها من مبالغ نقدية وبضائع منقوله وبطاقات شحن مسبقة الدفع، وعثر بحوزتهم على أدوات صلبه تستخدم في تكسير الابواب والأقفال وبضائع وجهاز محاسبه (كاشير).

واستطرد: “من خلال إجراءات الاستدلال الأولية المتخذة بحقهم أقروا بإرتكاب ثلاث سرقات من مراكز تجارية بحي القيروان والصحافة شمال العاصمة الرياض، فيما بلغت قيمة مسروقاتهم مبلغ (٩٣,٠٠٠) ريال , تم إيقافهم وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهم”.