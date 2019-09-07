شكرا لقرائتكم خبر عن الحميدي يعيّن نورة آل مسرع مديراً لمركز رجال وسيدات الأعمال بأمانة عسير والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها)

أصدر أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي قراراً بتعيين نورة بنت مسرع آل مسرع مديرة لمركز رجال الأعمال بأمانة منطقة عسير، لتشغل بذلك المرأة السعودية في أمانة المنطقة والبلديات التابعة لها مناصب قيادية ضمن خطة تهدف إلى تطوير العمل البلدي بالأمانة.

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وأوضح الدكتور الحميدي، أنه انطلاقاً من مبدأ استقطاب الكفاءات الإدارية في إنجاز أعمال الإدارة وتحقيقاً لرؤية المملكة 2030 بأهمية مشاركة العنصر النسائي في تولي المناصب القيادية، وإيماناً من الأمانة بدور المرأة السعودية في العمل بالقطاع البلدي، وقدرتها على الإنجاز، واحتضان الأفكار الإبداعية فإن هذا الإجراء يأتي ضمن خطة الأمانة لتطوير العمل البلدي وإعطاء المرأة السعودية فرصة لتولي المناصب القيادية في العمل البلدي، خصوصاً مع دخول المرأة في العديد من الأنشطة.

ويعد هذا التعيين رابع قرار يصدره أمين منطقة عسير لتمكين المرأة في شغل المناصب القيادية بالأمانة، فيما يهدف المركز إلى تقديم أرقى الخدمات للمستثمرين عبر توفير كافة التسهيلات التي تلبي تطلعاتهم وبما يتناسب معهم خصوصا أن رغبة الأمانة تتبلور في توفير خدمات راقية للمستثمرين من خلال الاهتمام بشكل مباشر ومكثف بالمستفيدين عبر مواكبة كل جديد بما يرتقى بمستوى وجودة ما يقدم لهم من خدمات والاستماع إلى ملاحظاتهم ومطالبهم للعمل على تلبيتها بالصورة التي تمكنهم من تطوير أعمالهم التجارية والخدمية، وتسهيل أنشطتهم في خدمة اقتصاديات منطقة عسير.

يذكر أن المركز يعد الأول من نوعه على مستوى أمانات المملكة، حيث تمت تهيئته من قبل الأمانة بكافة الحاجات للجهات الحكومية ذات العلاقة لتسهيل أعمال مستفيدي المركز والتي تمثل في الغرفة التجارية بأبها والدفاع المدني والجوازات وكتابة العدل ومكتب العمل والزكاة والدخل.