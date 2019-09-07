، "الأرصاد": أي توقعات مبكرة لفصل الخريف لا يعتدّ بها أرصاديًّا ،

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أفاد الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بأن الهيئة الخليج 365 أن أعلنت عن دخول فصل الخريف أرصاديًّا، كما أصدرت تقريرًا أشارت فيه إلى تأثر أجواء المملكة بحالة عدم استقرار ابتداء من الأحد إلى الثلاثاء القادمين.
وقال الناطق: لاحظت الهيئة عبر مواقع التواصل وبعض وسائل الإعلام، تقارير عن توقعات مبكرة لفصل الخريف، وهذا لا يمكن الاعتداد به أرصاديًّا.
وأضاف: ما يمكن إعلانه هو الملامح المناخية للفصل؛ وذلك من خلال تحليل معلومات الطقس خلال الأعوام الماضية، وهذا ما قامت به الهيئة من خلال تحليل معلومات المناخ التاريخية عن الـ50 عامًا السابقة، وكذلك استخدام نماذج مناخية تعطي نظرة أولية لملامح المناخ المستقبلي لفترات فصلية، ومن ثَم أعدت التقرير المناخي الفصل الخريف الذي سينشر رسميًّا وتبلغ به الجهات المختصة المعنية بآلية التعامل مع الظواهر الجوية.
واختتم بالقول: تأمل الهيئة من الجميع ووسائل الإعلام توخي الدقة واستقاء المعلومات من مصدرها الرسمي، والابتعاد عن المعلومات التي تؤدي إلى التشويش في المجتمع.
07 سبتمبر 2019 - 8 محرّم 1441 03:36 PM
"الهيئة" أعلنت أنها ستصدر تقرير الملامح المناخية للخريف قريبًا
أفاد الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بأن الهيئة الخليج 365 أن أعلنت عن دخول فصل الخريف أرصاديًّا، كما أصدرت تقريرًا أشارت فيه إلى تأثر أجواء المملكة بحالة عدم استقرار ابتداء من الأحد إلى الثلاثاء القادمين.
وقال الناطق: لاحظت الهيئة عبر مواقع التواصل وبعض وسائل الإعلام، تقارير عن توقعات مبكرة لفصل الخريف، وهذا لا يمكن الاعتداد به أرصاديًّا.
وأضاف: ما يمكن إعلانه هو الملامح المناخية للفصل؛ وذلك من خلال تحليل معلومات الطقس خلال الأعوام الماضية، وهذا ما قامت به الهيئة من خلال تحليل معلومات المناخ التاريخية عن الـ50 عامًا السابقة، وكذلك استخدام نماذج مناخية تعطي نظرة أولية لملامح المناخ المستقبلي لفترات فصلية، ومن ثَم أعدت التقرير المناخي الفصل الخريف الذي سينشر رسميًّا وتبلغ به الجهات المختصة المعنية بآلية التعامل مع الظواهر الجوية.
واختتم بالقول: تأمل الهيئة من الجميع ووسائل الإعلام توخي الدقة واستقاء المعلومات من مصدرها الرسمي، والابتعاد عن المعلومات التي تؤدي إلى التشويش في المجتمع.
، "الأرصاد": أي توقعات مبكرة لفصل الخريف لا يعتدّ بها أرصاديًّا ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "الأرصاد": أي توقعات مبكرة لفصل الخريف لا يعتدّ بها أرصاديًّا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.