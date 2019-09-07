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كشف مصدر أمني لـ"الخليج 365" أن التحقيق متواصل في قضية ضرب موظفة في استقبال فندق بصبيا، مشيراً إلى أخذ أقوال المتهم والمدعية حول هذه الحادثة، ووعد باتخاذ الإجراء النظامية، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة حال اكتمال التحقيق.
وقالت الموظفة في حديث أدلت به لـ"الخليج 365": كنت أقوم بعملي في استقبال الزبائن في ريسبشن الفندق الذي أعمل به، وجاء شخص، وسألني عن "المساج"، وأبلغته أنه مغلق، وذهب وعاد وكرر السؤال، ثم كرر الخروج والدخول عدة مرات، وآخرها تلفّظ بحديث لم أستسِغه، فسكبت عليه كوب قهوة بارداً.
وأظهر مقطع فيديو اطلعت عليه "الخليج 365"، اقتحام الشخص مكتب الاستقبال، وانهال بالضرب على المرأة الموظفة، وقام برميها بعدد من الموجودات في المكتب، قبل أن يتدخل الموظفون.
وكشفت المرأة أن الشرطة تلقت بلاغاً عن الواقعة، واتخذت إجراءاتها ضد المتهم، حيث أوقفته فوراً، وما زالت التحقيقات جارية.
مصدر أمني لـ"الخليج 365": التحقيق متواصل في واقعة موظفة الفندق والنزيل"محمد المواسي الخليج 365 2019-09-07
كشف مصدر أمني لـ"الخليج 365" أن التحقيق متواصل في قضية ضرب موظفة في استقبال فندق بصبيا، مشيراً إلى أخذ أقوال المتهم والمدعية حول هذه الحادثة، ووعد باتخاذ الإجراء النظامية، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة حال اكتمال التحقيق.
وقالت الموظفة في حديث أدلت به لـ"الخليج 365": كنت أقوم بعملي في استقبال الزبائن في ريسبشن الفندق الذي أعمل به، وجاء شخص، وسألني عن "المساج"، وأبلغته أنه مغلق، وذهب وعاد وكرر السؤال، ثم كرر الخروج والدخول عدة مرات، وآخرها تلفّظ بحديث لم أستسِغه، فسكبت عليه كوب قهوة بارداً.
وأظهر مقطع فيديو اطلعت عليه "الخليج 365"، اقتحام الشخص مكتب الاستقبال، وانهال بالضرب على المرأة الموظفة، وقام برميها بعدد من الموجودات في المكتب، قبل أن يتدخل الموظفون.
وكشفت المرأة أن الشرطة تلقت بلاغاً عن الواقعة، واتخذت إجراءاتها ضد المتهم، حيث أوقفته فوراً، وما زالت التحقيقات جارية.
07 سبتمبر 2019 - 8 محرّم 1441
03:10 PM
المجني عليها تكشف: سألني عن "المساج" ثم تلفّظ بحديث لم أستسغه
كشف مصدر أمني لـ"الخليج 365" أن التحقيق متواصل في قضية ضرب موظفة في استقبال فندق بصبيا، مشيراً إلى أخذ أقوال المتهم والمدعية حول هذه الحادثة، ووعد باتخاذ الإجراء النظامية، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة حال اكتمال التحقيق.
وقالت الموظفة في حديث أدلت به لـ"الخليج 365": كنت أقوم بعملي في استقبال الزبائن في ريسبشن الفندق الذي أعمل به، وجاء شخص، وسألني عن "المساج"، وأبلغته أنه مغلق، وذهب وعاد وكرر السؤال، ثم كرر الخروج والدخول عدة مرات، وآخرها تلفّظ بحديث لم أستسِغه، فسكبت عليه كوب قهوة بارداً.
وأظهر مقطع فيديو اطلعت عليه "الخليج 365"، اقتحام الشخص مكتب الاستقبال، وانهال بالضرب على المرأة الموظفة، وقام برميها بعدد من الموجودات في المكتب، قبل أن يتدخل الموظفون.
وكشفت المرأة أن الشرطة تلقت بلاغاً عن الواقعة، واتخذت إجراءاتها ضد المتهم، حيث أوقفته فوراً، وما زالت التحقيقات جارية.
، مصدر أمني لـ"الخليج 365": التحقيق متواصل في واقعة موظفة الفندق والنزيل" ،
المصدر : الخليج 365
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