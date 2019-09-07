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شهد ميدان محافظة الطائف للهجن، صباح اليوم السبت، انطلاق منافسات الأشواط الختامية لمهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثانية، والمخصصة لسن الحقايق (بكار- قعدان) عام.
وكان مجموع الأشواط لهذا اليوم 21 شوطاً أقيمت على مسافة 2 كم، وتواصلت الأشواط وسط أجواء حماسية منذ لحظات انطلاق أول شوط حتى آخر الأشواط، بإشراف مباشر وتنظيم رائع وجهود كبيرة من قبل الاتحاد السعودي للهجن.
وجاءت نتائج هذه الأشواط على النحو التالي:
الشوط 1 "ترف" المالك: حمد راشد المري
الشوط 2 "الشيب" لـ على راشد المري
الشوط 3 "راهية" لـ محمد عبدالله المري
الشوط 4 "خطير" لـ نايف خالد الهاجري
الشوط 5 "نوف" لـ حمد على المري
الشوط 6 "الصداوي" لـ حمد سالم المري
الشوط 7 "هملوله" لـ جابر ناصر المري
الشوط 8 "المهيب" لـ غصن سعيد المسلمي
الشوط 9 "العزوم" لـ سعد حمد المري
الشوط 10 "رزام" لـ عبدالله خرصان آل مخلص
الشوط 11 "النايفة" لـ محمد رويضان الدوسري
الشوط 12 "الزوبعي" لـ زيد جزل الشمري
الشوط 13 "جمايل" لـ علي محمد المري
الشوط 14 "الجذاب" لـ علي حسين المري
الشوط 15 "جبارة" لـ سالم سعيد المري
الشوط 16 "الحذر" لـ سويد حزام الدوسري
الشوط 17 "انتباه" لـ سعيد مظفر العامري
الشوط 18 "المتحد" لـ تركي حماد الرشيدي
الشوط 19 "فن" لـ ناصر محمد المري
الشوط 20 "نواف" لـ مبارك سلطان القحطاني
الشوط 21 "شواهين" لـ خليف رشيد الحربي
شاهد.. "المري" يسيطر على الأشواط الرئيسية بـ"ترف" و"الشيب"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-09-07
شهد ميدان محافظة الطائف للهجن، صباح اليوم السبت، انطلاق منافسات الأشواط الختامية لمهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثانية، والمخصصة لسن الحقايق (بكار- قعدان) عام.
وكان مجموع الأشواط لهذا اليوم 21 شوطاً أقيمت على مسافة 2 كم، وتواصلت الأشواط وسط أجواء حماسية منذ لحظات انطلاق أول شوط حتى آخر الأشواط، بإشراف مباشر وتنظيم رائع وجهود كبيرة من قبل الاتحاد السعودي للهجن.
وجاءت نتائج هذه الأشواط على النحو التالي:
الشوط 1 "ترف" المالك: حمد راشد المري
الشوط 2 "الشيب" لـ على راشد المري
الشوط 3 "راهية" لـ محمد عبدالله المري
الشوط 4 "خطير" لـ نايف خالد الهاجري
الشوط 5 "نوف" لـ حمد على المري
الشوط 6 "الصداوي" لـ حمد سالم المري
الشوط 7 "هملوله" لـ جابر ناصر المري
الشوط 8 "المهيب" لـ غصن سعيد المسلمي
الشوط 9 "العزوم" لـ سعد حمد المري
الشوط 10 "رزام" لـ عبدالله خرصان آل مخلص
الشوط 11 "النايفة" لـ محمد رويضان الدوسري
الشوط 12 "الزوبعي" لـ زيد جزل الشمري
الشوط 13 "جمايل" لـ علي محمد المري
الشوط 14 "الجذاب" لـ علي حسين المري
الشوط 15 "جبارة" لـ سالم سعيد المري
الشوط 16 "الحذر" لـ سويد حزام الدوسري
الشوط 17 "انتباه" لـ سعيد مظفر العامري
الشوط 18 "المتحد" لـ تركي حماد الرشيدي
الشوط 19 "فن" لـ ناصر محمد المري
الشوط 20 "نواف" لـ مبارك سلطان القحطاني
الشوط 21 "شواهين" لـ خليف رشيد الحربي
07 سبتمبر 2019 - 8 محرّم 1441
02:54 PM
21 شوطاً أقيمت على مسافة 2 كم وتواصلت وسط أجواء حماسية
شهد ميدان محافظة الطائف للهجن، صباح اليوم السبت، انطلاق منافسات الأشواط الختامية لمهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثانية، والمخصصة لسن الحقايق (بكار- قعدان) عام.
وكان مجموع الأشواط لهذا اليوم 21 شوطاً أقيمت على مسافة 2 كم، وتواصلت الأشواط وسط أجواء حماسية منذ لحظات انطلاق أول شوط حتى آخر الأشواط، بإشراف مباشر وتنظيم رائع وجهود كبيرة من قبل الاتحاد السعودي للهجن.
وجاءت نتائج هذه الأشواط على النحو التالي:
الشوط 1 "ترف" المالك: حمد راشد المري
الشوط 2 "الشيب" لـ على راشد المري
الشوط 3 "راهية" لـ محمد عبدالله المري
الشوط 4 "خطير" لـ نايف خالد الهاجري
الشوط 5 "نوف" لـ حمد على المري
الشوط 6 "الصداوي" لـ حمد سالم المري
الشوط 7 "هملوله" لـ جابر ناصر المري
الشوط 8 "المهيب" لـ غصن سعيد المسلمي
الشوط 9 "العزوم" لـ سعد حمد المري
الشوط 10 "رزام" لـ عبدالله خرصان آل مخلص
الشوط 11 "النايفة" لـ محمد رويضان الدوسري
الشوط 12 "الزوبعي" لـ زيد جزل الشمري
الشوط 13 "جمايل" لـ علي محمد المري
الشوط 14 "الجذاب" لـ علي حسين المري
الشوط 15 "جبارة" لـ سالم سعيد المري
الشوط 16 "الحذر" لـ سويد حزام الدوسري
الشوط 17 "انتباه" لـ سعيد مظفر العامري
الشوط 18 "المتحد" لـ تركي حماد الرشيدي
الشوط 19 "فن" لـ ناصر محمد المري
الشوط 20 "نواف" لـ مبارك سلطان القحطاني
الشوط 21 "شواهين" لـ خليف رشيد الحربي
، شاهد.. "المري" يسيطر على الأشواط الرئيسية بـ"ترف" و"الشيب" ،
المصدر : الخليج 365
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