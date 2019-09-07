، "تعليم القصيم" و"مركز جنى" يوقعان اتفاقية لتشغيل المقاصف المدرسية ،

محمد بن مسعود - الدمام - المشروع يدعم أسر المنطقة المنتجة وبرامج التحول الوطني ورؤية 2030

أبرمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم، ومركز بناء الأسر المنتجة "جنى"، الأربعاء الماضي؛ اتفاقية تعاون لتشغيل عدد من المقاصف المدرسية من قبل الأسر المنتجة.

وقّع الاتفاقية مدير عام التعليم في منطقة القصيم صالح الجاسر، والمدير التنفيذي لمركز بناء الأسر المنتجة "جنى" محمود الشامي.

وجاءت هذه الاتفاقية لتبرهن على حرص الطرفين على تحقيق رؤية المملكة 2030، والعمل على بناء قدرات الأسر وتمويل مشاريعهم من منطلق الدور المجتمعي لمنظمات القطاع العام في دعم المنظمات غير الربحية، وتمكينها، وانعكاس ذلك على تحقيق أحد أهداف الرؤية الخاص بزيادة مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج الإجمالي المحلي غير النفطي من ١٪‏ إلى ٥٪‏.

من جهته عبر الجاسر عن سعادته بهذه الاتفاقيات التي تعد شراكة وطنية واجتماعية تهدف لإشراك المجتمع والأسر في نمو الاقتصاد المحلي، وتعزز من فرص نجاح المشاريع الناشئة، بما يدعم برامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030، مشيدًا بجهود مركز جنى والأدوار الاجتماعية التي يقوم بها لخدمة أبناء وبنات المنطقة.

بالمقابل أشاد الشامي بالاتفاقية باعتبارها تعزز التعاون بين جهتين تسعيان إلى النهوض بمستوى الأفراد اقتصاديًّا واجتماعيًّا، وتحسن دخل الأسر المنتجة، وكذلك الترويج لمنتجات الأسر وبيعها، وتحفيز النساء على العمل الحر.

وأوضح أن مركز "جنى" ينتشر في 18 منطقة بالمملكة بالشراكة مع بنك التنمية الاجتماعية؛ وهو الشريك الاستراتيجي والممول الرئيس وراع لمنافذ البيع والتأهيل المهني والحرفي للمركز، مضيفًا في ذات السياق أن المركز حقّق حتى الآن أكثر من 126 ألف فرصة عمل على مستوى المملكة، ويبلغ عدد مستفيدات منطقة القصيم تحديداً 16,542 سيدة، بقيمة قروض 125 مليون ريال، وبنسبة توطين للوظائف 93% حتى الربع الثالث من العام الجاري، ونسبة التحصيل بالمركز من المستفيدات تصل إلى 99%، وتعتبر نسبة متفوقة مقارنةً بالمشاريع المماثلة لها داخل المملكة وخارجها؛ مما يدل على نجاح المشاريع التجارية الخاصة بالمستفيدات، ويبين في الوقت نفسه كفاءة المركز في تحصيل أقساط القروض من آلاف العميلات في جميع المناطق التي يقوم بخدمتها.