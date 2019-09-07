

رفح 08 محرم 1441 هـ الموافق 07 سبتمبر 2019 م واس

قصفت طائرة من دون طيار "مسيرة" تابعة للإحتلال الإسرائيلي اليوم موقعاً في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية في غزة بأن الطائرة الإسرائيلية قصفت بصاروخ هدفاً شرق مدينة رفح، ما أدى إلى تدميره واشتعال النيران فيه دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

// انتهى //

14:53ت م

0057





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / طائرة إسرائيلية "مسيرة" تقصف هدفاً شرق رفح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.