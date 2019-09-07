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شكرا لقرائتكم آل الشيخ ينشر فيديو لشخص متخفٍّ يعزف على الكمان ويطلب التواصل معه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
آل الشيخ ينشر فيديو لشخص متخفٍّ يعزف على الكمان ويطلب التواصل معه
علق بقوله: مطلوب في موسم الرياض
متابعات الخليج 365 - الرياض
نشر رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، مقطع فيديو أظهر موهبة أحد الأشخاص في العزف على “آلة الكمان”، طالباً التواصل معه.
وظهر خلال المقطع، عازف الكمان وهو يرتدي خوذة على رأسه ويعزف مقطوعة قصيرة قلد فيها صوت الدراجات النارية، ومن ثم أتبعها بمقطوعة موسيقية أخرى.
وعلق رئيس هيئة الترفيه على مقطع الفيديو، حيث كتب “مطلوب في موسم الرياض .. يا ليت يتواصل معنا”.
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