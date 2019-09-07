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ضبط أشخاص بحوزتهم أسلحة وذخائر داخل محمية التيسية
متابعات الخليج 365 - الرياض
تمكنت الهيئة السعودية للحياة الفطرية من ضبط عدد من الأشخاص دخلوا محمية التيسية عمداً وبحوزتهم أسلحة وذخائر.
وقالت الهيئة في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: إنه استمراراً لجهود ومتابعة أفراد قوة حماية المناطق المحمية التابعين للهيئة السعودية للحياة الفطرية في محمية التيسية فقد تم ضبط أشخاص دخلوا المحمية عمداً دون تصريح وتم استيقافهم وبتفتيشهم عُثر بحوزتهم على أسلحة صيد وذخائر حية”.
وأضافت الحياة الفطرية أنه تم تسليم الأشخاص والمضبوطات إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات.
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