شكرا لقرائتكم خبر عن مبتعثون سعوديون عبر "الخليج 365": أمورنا مستقرة ونشكر السفارة في أمريكا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

بث عدد من المبتعثين السعوديين في ولاية فلوريدا رسائل اطمئنان لذويهم من خلال "الخليج 365"، مؤكدين في تسجيلات فيديو، الجهود التي بذلتها السفارة السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية والقنصلية في هيوستن على خلفية إعصار «دوريان».

كما أشاد المبتعثون بالجهود والتكاتف من قِبَل اتحادات الطلبة السعوديين في أمريكا، التي شهدت إقبالا كبيرا من الطلاب السعوديين الذين تقدموا متطوعين، وعملوا على تأمين كافة الأسر السعودية وغير السعودية التي تحتاج للمساعدة عبر نقلهم وتأمين حاجاتهم.