السعودية | واس: القطريون المقيمون بالمملكة يتلقون العلاج كالسعوديين

شكرا لقرائتكم واس: القطريون المقيمون بالمملكة يتلقون العلاج كالسعوديين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت إحصائية رسمية صادرة، عن بلوغ عدد القطريين المقيمين في السعودية والزائرين لها الذين تلقوا العلاج في السعودية خلال الفترة من يناير 2017 وحتى أكتوبر 2018، من الذكور والإناث (3450) مستفيدًا منهم (1422) مستفيدًا في مراكز الرعاية الصحية والمستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة، و(2028) مستفيدًا في القطاعات الحكومية الأخرى المقدّمة للخدمة.

وتؤكد السعودية، بحسب تقرير لوكالة الأنباء السعودية "واس"، "أنّ الأشقاء القطريين المقيمين في المملكة يتمتعون بالحق في الصّحة أسوة بالسعوديين، حيث عملت اللجنة المعنية بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة السعودية القطرية على النظر في جميع الطلبات المتعلقة بالحقوق الصحية وتنظر إليها بعين الاعتبار، ومن يثبت أنّ لديه حالة صحية تستدعي ذلك، فيُسمح له بالمغادرة إلى قطر أو بالقدوم للمملكة".

وذكرت "واس"، أن عدد القطريين المقيمين والزائرين للسعودية والذين تلقوا العلاج بمراكز الرعاية الصحية والمستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة حسب المناطق والمحافظات بلغ في منطقة القصيم (39) مراجعًا، وفي منطقة حائل (5) مراجعين، وفي الرياض (649) مراجعًا، وفي محافظة جدة (72) مراجعًا، ومنطقة الحدود الشمالية (33) مراجعًا، وفي الجوف (114) مراجعًا، وفي مكة المكرمة (510) مراجعين.

وبلغ عدد القطريين المقيمين والزائرين للمملكة الذين تلقوا العلاج في مؤسسات القطاعات الحكومية الأخرى كالتالي: (565) مراجعًا لقطاع الخدمات الطبية للقوات المسلحة، و (1079) مراجعًا لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض وجدة، و (133) مراجعًا للمستشفيات والمراكز الأولية بوزارة الداخلية، و (66) مراجعًا للشؤون الصحية بالحرس الوطني، و (185) مراجعًا للمستشفيات الجامعية والمراكز الأولية التابعة لها.