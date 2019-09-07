، عراك بين موظفة فندق ونزيل بصبيا: "قال اصعدي للغرفة فسكبت عليه كوب القهوة" ،

محمد بن مسعود - الدمام - قالت: "فاجأني بعبارات وقحة وسبّ أهلي فلم أتحمل".. الجهات الأمنية باشرت الموقع

شهد لوبي فندق بمحافظة صبيا، أمس الجمعة، عراكًا بالأيدي بين موظفة الاستقبال وأحد النزلاء، وذلك بعد سباب وألفاظ ضد الموظفة.

وقالت الموظفة لـ"الخليج 365": في مساء يوم أمس الجمعة، دخل أحد المواطنين للفندق وطلب استئجار غرفة فندقية، وطلب مني الصعود للغرفة معه لينظر إليها قبل الاستئجار.

وأضافت: رفضت طلبه لعدم وجود عامل الفندق في ذلك الوقت، وطلبت منه الانتظار ففاجأني بعبارات وقحة وسبّ أهلي، فلم أتحمل؛ مما دفعني لسكب كوب القهوة البارد عليه، وعلى الفور قام بضربي.

وتابعت: باشرت الشرطة الحادثة، وتم التحفظ على النزيل، وأطالب بأخذ حقي من النزيل الذي تعرض لي أمام الجميع.