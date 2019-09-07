، "جولي شيك" تغطي خدمات التوصيل لـ100 مدينة سعودية بحلول 2020 ،

محمد بن مسعود - الدمام - الشركة الصينية الرائدة تسعى لزيادة توطين السعوديين من 34% إلى 70%

عقدت شركة جولي شيك، المنصة الصينية الرائدة في التسوق عبر الإنترنت؛ مباحثات مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والهيئة العامة للاستثمار، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، والمركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية، من أجل بحث خطط الشركة الاستراتيجية لتوسيع خدماتها في المملكة، وتدشين مركز عمليات إقليمي في الرياض، ومركز اتصال دولي لخدمة العملاء.

وأثمرت المباحثات التي شارك فيها أرون لي المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة، عددًا من الاتفاقيات لتوسيع مراكز التوصيل والدعم اللوجستي في جميع أنحاء المملكة، لترتفع تغطية الشركة لخدمات التوصيل في المملكة من 34 مدينة حاليًّا، إلى 100 مدينة في عام 2020.

وتم الاتفاق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على البدء في تدشين مركز اتصال إقليمي ودولي لخدمة العملاء في المملكة ومنطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتأتي هذه المباحثات في إطار استكمال الشراكة الشاملة الموقعة بين الهيئة العامة للاستثمار السعودية، وشركة جولي شيك في مارس 2019، لدعم عمليات تسريع التحول الرقمي وتعزيز التنوع الاقتصادي في المملكة.

وقد بحث أرون لي، مع الدكتور أحمد الثنيان وكيل وزارة الاتصالات وتقنيات المعلومات لصناعة التكنولوجيا والقدرات الرقمية؛ خطط الشركة لتدشين مركز لخدمة العملاء في المملكة لتلبية الطلب على خدمات الشركة في المملكة ومنطقة الخليج، بالإضافة إلى ضخ استثمارات جديدة في مجال التجارة الإلكترونية، لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد السعودي، وخطط الشركة لرفع نسبة السعودة من 34% حاليًا إلى أكثر من 70% في المستقبل القريب، لتصبح واحدة من أكبر الشركات الأجنبية في توطين وظائفها بالمملكة.

وأشاد "الثنيان" بنموذج العمل المتطور لشركة جولي شيك الصينية في المملكة، مؤكدًا أن وزارة الاتصالات ستقدم كل الدعم والمساندة لخطط الشركة للتوسع في المملكة في مجال الخدمات التقنية واللوجستية والتجارة الإلكترونية.

وأشار إلى أن عمليات الشركة في المملكة تعد ثمرة ناجحة للتعاون الاستراتيجي بين البلدين، ونموذجًا مهمًّا للأعمال الصينية في المملكة المعتمد على الكوادر البشرية السعودية والبنية التحتية والتقنية المتنامية، وتوفير الخدمات اللوجستية والإلكترونية القائمة على التقنيات الحديثة، والتي جاءت انعكاسًا واضحًا لرؤية المملكة 2030.

وكان محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العمر، قد استقبل حاكم مقاطعة تشيجيانغ الصينية أثناء زيارته للرياض هذا الأسبوع.

وألقى الرئيس التنفيذي لشركة جولي شيك أرون لي، كلمة عبّر فيها عن تقديره الكبير للدعم الذي تقدمه حكومة المملكة للشركة، مؤكدًا أن شركة جولي شيك تعمل وفق رؤية استراتيجية مستدامة تعتمد على التوسع والتطوير المستمر لعملياتها لتصبح المملكة منصة انطلاق إقليمية لعمليات الشركة في المنطقة.

وأضاف: تفخر "جولي شيك" بكونها واحدة من أولى الشركات الصينية العاملة في السوق السعودي، ومهدت عملياتها المتنامية ومنصتها الإلكترونية المجال أمام الشركات الصينية الأخرى للدخول وتدشين أعمالها في السعودية، كما نفذت شركتنا برامجها التي وعدت بها بخصوص التوسع والتطوير المستمر لعملياتها في المملكة، وقدمت مساهمات كبيرة لتعزيز الاقتصاد السعودي وتعزيز برامجها في المسؤولية الاجتماعية بما يعود بالفائدة على الاقتصاد والمجتمع السعودي.

وأردف: سنواصل في المستقبل القريب العمل الجاد لتفعيل بيئة الأعمال الفريدة في المملكة لجعلها محطة انطلاق للتجارة الإلكترونية في منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ وذلك من خلال الدعم والمساندة الذي تتلقّاه من الجهات الحكومية المختلفة في المملكة.

وحصلت شركة جولي شيك، مؤخرًا، على تصريح لمزاولة الدفع الإلكتروني عبر الإنترنت في المملكة، بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، من خلال تدشين منصتها للدفع الإلكتروني "جولي باي".

وتعد المملكة واحدة من أكبر ١٠ دول في نمو التجارة الإلكترونية عالميًّا، بنسبة تتجاوز 32% وتداولات تصل إلى أكثر من 80 مليار ريال سنويًّا، كما بلغ مستخدمو الإنترنت أكثر من 29 مليون شخص، وزيادة خدمات الإنترنت في المملكة إلى 82%، فيما تسيطر المملكة على 45% من حجم التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط.

وتعدّ منصة جولي شيك الإلكترونية نقطة الانطلاق لأكثر من 5000 علامة تجارية صينية عالية الجودة، وأكثر من 2000 علامة تجارية دولية وإقليمية في الشرق الأوسط؛ من ضمنها أكثر من 500 علامة تجارية سعودية، وتدعم المنصة حوالي مليون وظيفة حول العالم من خلال سلاسل التوريد المختلفة، ويستفيد من المنصة ما يتجاوز الـ50 مليون شخص في العالم العربي.

وتركز "جولي شيك" عملياتها في منطقة الشرق الأوسط من خلال مكاتبها الرئيسة في السعودية، والإمارات والكويت، والبحرين، والأردن.