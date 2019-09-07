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استُشهد، مساء أمس الجمعة، الجندي عامر بن هليل سعد الجميعي، (23 عاماً)؛ أحد منسوبي وزارة الحرس الوطني، وهو يدافع عن تراب وطنه في الحد الجنوبي، مقدماً روحه فداء للدين ثم المليك والوطن.
واستشهد "الجميعي" داخل مستشفى الملك خالد بنجران متأثراً بإصابته في الحد الجنوبي قبل عدة أيام، ويُتوقع أن يصل جثمان الشهيد خلال الساعات القليلة المقبلة إلى مكة المكرمة، للصلاة عليه في المسجد الحرام، ودفنه بمقبرة شهداء الحرم.
والشهيد "الجميعي" التحق بالخدمة العسكرية قبل أقلّ من سنة، وهو غير متزوج، من مركز حقال بمحافظة أضم التابعة لمنطقة مكة المكرمة.
07 سبتمبر 2019 - 8 محرّم 1441 01:44 PM
يُتوقّع أن يصل جثمانه خلال الساعات القليلة المقبلة إلى مكة المكرمة
استُشهد، مساء أمس الجمعة، الجندي عامر بن هليل سعد الجميعي، (23 عاماً)؛ أحد منسوبي وزارة الحرس الوطني، وهو يدافع عن تراب وطنه في الحد الجنوبي، مقدماً روحه فداء للدين ثم المليك والوطن.
واستشهد "الجميعي" داخل مستشفى الملك خالد بنجران متأثراً بإصابته في الحد الجنوبي قبل عدة أيام، ويُتوقع أن يصل جثمان الشهيد خلال الساعات القليلة المقبلة إلى مكة المكرمة، للصلاة عليه في المسجد الحرام، ودفنه بمقبرة شهداء الحرم.
والشهيد "الجميعي" التحق بالخدمة العسكرية قبل أقلّ من سنة، وهو غير متزوج، من مركز حقال بمحافظة أضم التابعة لمنطقة مكة المكرمة.
، نجران.. استشهاد الجندي "الجميعي" متأثرًا بإصابته في الحد الجنوبي ،
المصدر : الخليج 365
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