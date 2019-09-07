، "تواصل" تفتح القنوات بين أولياء الأمور و20 ألفًا من قادة وقائدات المدارس ،

محمد بن مسعود - الدمام - لتقديم أي ملاحظة أو شكوى حول الجوانب السلوكية والتربوية والتعليمية للطلاب

دشنت خدمة "تواصل الإلكترونية" في وزارة التعليم ومركز الاتصال الموحد 19996؛ إمكانية تواصل الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم مع 20 ألف قائد وقائدة مدرسة في المملكة، بغرض إعطاء فرصة تقديم أي ملاحظة أو استفسار أو شكوى أو مقترح حول الملاحظات السلوكية أو التربوية أو التعليمية أو الخدمات والمباني والتجهيزات المدرسية.

وفي حال واجهت أي طالب أو طالبة مشكلة سلوكية أو تربوية من قبيل تنمُّر من زملائهم أو انخفاض في مستواهم الدراسي، أو تسمم من أكل المقصف وغيرها؛ فيمكن لولي أمره التواصل مباشرة مع قائد المدرسة عبر خدمة "تواصل" من خلال قنواتها المختلفة "بوابة الخدمة على شبكة الإنترنت، وتطبيق الهواتف الذكية، ومركز الاتصال الموحد 19996"، الذي يعمل على مدار الساعة.

وتقوم الخدمة بتوجيه المشكلة لمدير المدرسة الذي ستصله رسالة إلى جواله.

وتهدف الخدمة إلى بناء علاقة مميزة وتعزيز وتنمية المسؤولية المشتركة بين الأسرة والمدرسة والرقابة والشفافية.

وتتيح الخدمة للطلاب وأولياء الأمور تصعيد الملاحظات والشكاوى حول المدرسة إلى مكاتب وإدارات التعليم، ثم الجهة المعنية بالوزارة في حال عدم معالجتها من قبل قائدي المدارس بشكل المرضي.

جدير بالذكر أن خدمة "تواصل" تهدف إلى إيصال صوت المستفيد من طالب، طالبة، معلم، معلمة، إداري، إدارية، قائد، قائدة، وحتى أولياء الأمور والمبتعثين، وأعضاء هيئة التدريس؛ إلى كل المسؤولين في قطاعات الوزارة والجامعات وإدارات التعليم كافة، وإفادة كلٍّ منهم عن طلبه دون عناء مجيئه إلى الجهة.

وتنطلق هذه الخدمة تحت إشراف ومتابعة ودعم من وزير التعليم، وتحقيقاً لرؤية السعودية ٢٠٣٠ بخلْق تواصل ذكي بين المواطن والحكومة، وبالتماشي مع أهدافها المتعلقة بدعم قنوات التواصل مع المواطنين ومجتمع الأعمال؛ ضمانًا لتجاوب الجهات الحكومية لملاحظات عملائها، وتعزيز الشفافية في جميع القطاعات الحكومية.

وتعتبر البوابة الموحدة للمستفيد من خدمات وزارة التعليم، مع وجود فرع في كل قطاعات الوزارة والجامعات وإدارات التعليم في المناطق والمحافظات عبر قنواتها المختلفة "بوابة الخدمة على شبكة الإنترنت، وتطبيق الهواتف الذكية، ومركز الاتصال الموحد 19996"، الذي يعمل على مدار الساعة، إضافة إلى حسابات الخدمة في وسائل التواصل الاجتماعي: تويتر، وسناب شات، والإنستجرام، وسكايبي، وصفحة على الفيسبوك لتسويق الخدمة وتقديم الدعم للمستفيد.

هذا وقد أعلن مركز رعاية المستفيدين عن قرب إطلاق خدمة الشات بوت وقناة الواتس آب الأعمال.

وتوجد خدمة "تواصل" عبر متجرَيْ أندرويد وiOS للآيفون والآيباد، ويمكن تحميل التطبيق عبر الروابط الآتية:

متجرiOS : https://appsto.re/sa/UMP4_.i

متجرAndroid : https://play.google.com/store/apps/details?id=sa.gov.moe.tawasul&hl=en_UShttps://www.youtube.com/watch?v=Jv0jcu9yeLw