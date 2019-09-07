استعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة,,, منصة أبشر للجوازات الجديدة

قامت إدارة منصة أبشر بتغير الموقع الإلكتروني ونقلة إلى منصة جديدة تحمل الكثير من الخدمات الإلكترونية التي تهم المقيمين والمغتربين على أرض المملكة ومن الخدمات المقدمة خدمة استعلام عن صلاحية الإقامة؛ حيث أن كل مغترب يرغب في معرفة موعد تجديد الإقامة كي يستطيع تجديد الإقامة في الموعد المحدد.

استعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة

تستطيع الاستعلام عن صلاحية الإقامة من خلال منصة أبشر على منصتها الجديدة، باتباع بعض الخطوات البسيطة ومنها إدخال رقم الإقامة في المربع الحواري المخصص للاستعلام عن هوية مقيم، وكذلك الاستعلام عن صلاحية الإقامة ، وبذلك تستطيع معرفة كافة التفاصيل الخاصة بك ووقت انتهاء صلاحية التأشيرة على أرض المملكة.

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خدمات منصة أبشر الجديدة

من خلال موقع أبشر للجوازات بمنصته الجديدة يمكنك من خلال التعاملات الإلكترونية وإتمام المعاملات الحكومية من دفع رسوم تجديد الإقامة أو دفع رسوم الزيارة العائلية أو المقابل المالي من خلا التسجيل وربط حسابك بأحد البنوك المشار إليها على المنصة الجديدة للخدمات الإلكترونية.

من الخدمات المتاحة كذلك تجديد الإقامة إلكترونياً،وأيضاً الاستعلام عن قيمة رسوم التجديد والتسديد الإلكتروني ، في وقت سابق أعلنت منصة أبشر أنه يمكن للمسجلين على موقع أبشر الاستفادة من هذه الخدمات المقدمة وإن كنت غير مسجل على منصة أبشر يمكنك التسجيل وتفعيل حسابك على المنصة لأقصى استفادة من أبشر.

استعلام عن صلاحية الإقامة برقم الحدود

يمكنك الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الحدود بدلاً من رقم الإقامة كما يمكنك الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم جواز السفر أو بهوية زائر أوهوية مقيم،لمعرفة تاريخ انتهاء الإقامة وتحديد موعد تجديدها تجنباً للعقوبات التي قد يعاقب بها المغترب إن حدث وتأخر عن موعد التجديد.