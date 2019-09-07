know رابط الإستعلام عن نقل كفالة عامل وافد برقم الإقامة من خلال وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

نقدم لكم اليوم مقال مميز لأحد أكثر خدمات وزارة العمل والتنمية الإجتماعية فى السعودية أهمية وتميزاً بين المغتربين، وهي خدمة الإستعلام عن نقل كفالة عامل وافد، وسنعرض لكن خلال المقال خطوات الإستعلام عن نقل الكفالة حتى بدون موافقة الكفيل، ويأتي هذا ضمن اهتمامنا بالشأن السعودي.

وتُعد خدمة الاستعلام عن نقل كفالة من أبرز الخدمات التى يحتاجها ويبحث عنها أي مغترب، ولهذا نكتب لكم هذا المقال فى موقعنا “عرب نيوز” لنوضح لكم خطوات الاستعلام عن نقل كفالة، فتابعونا.

استعلام عن نقل كفالة

قد أتاحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عبر موقعها الرسمي الإلكتروني لكل المغتربين فى الأراضي السعودية خدمة الاستعلام عن نقل كفالة أي الإنتقال من كفيل لآخر بشكل إلكتروني بسيط للغاية، وهذه الخطوة تأتي ضمن جهودها فى جعل وتقديم كل خدماتها للمواطن بشكل إلكتروني بسيط.

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شروط نقل كفالة عامل وافد إلكترونياً

هناك عدة شروط يجب أن تنطبق عليك حتى يتم الموافقة على نقل كفالتك حتى بدون موافقة الكفيل التابع له، والشروط هي:

عدم استطاعة الكفيل السابق تجديد مقر اقامة العامل لمدة شهر.

عدم استطاعته دفع المرتب الشهري للعامل لمدة 3 شهور.

ينبغي أن يكون الكفيل “صاحب العمل” الذي يعمل فيه العامل في النطاق الأحمر في برنامج النطاقات.

خطوات نقل الكفالة

لنقل كفالتك بدون موافقة الكفيل يجب عليك اتباع الآتي:

ادخل على موقع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية .

. اكتب اسم المستخدم وكلمة المرور المسجلين مسبقاً.

اكتب رمز التحقق .

اضغط على تسجيل دخول .

ستظهر لك منشأة مسجلة باسمك.

اضغط على قائمة الخدمات .

اختر خدمة نقل كفالة عامل وافد.

اكتب رقم الإقامة والبحث عن العامل.

الآن تظهر لك نافذة بها محضر تعهد.

نتمنى أن نكون قدمنا لكم مقال مميز، ونرجو ترك تعليق بي استفسار أو سؤال وسوف نرد عليكم فى أسرع وقت