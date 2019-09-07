الصحف العربية تغطي بيان السعودية بشأن فلسطين وشهداء العودة

أبرزت الصحف العربية الصادرة اليوم السبت بيان المملكة العربية السعودية وتصريحاتها بأن "القضية الفلسطينية على رأس أولويات السياسة الخارجية للمملكة".

كما أبرزت الصحف خبر استشهاد مواطنين واصابة 77 آخرين برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق غزة .

صحيفة الدستور الاردنية:

شهيدان و 23 مصاباً برصاص الاحتلال شرقي غزة

عون: أي اعتداء سيقابل بدفاع تتحمل إسرائيل نتائجه

صحيفة الغد الاردنية:

شهيدان و77 إصابة 38 منها برصاص الاحتلال الإسرائيلي في غزة

الرئيس اللبناني: سندافع عن أنفسنا إذا هاجمتنا إسرائيل

صحيفة الشرق الأوسط السعودية:

استشهاد فلسطينيين برصاص إسرائيلي على حدود غزة

انتقادات إسرائيلية لمقترح نتنياهو إبرام اتفاقية دفاع مع الولايات المتحدة

«أمنستي»: حكومة إسرائيل تقيد النواب العرب وتمارس ضدهم سياسة عنصرية

صحيفة البيان الاماراتية:

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استشهاد فلسطينيين على يد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي

السعودية: القضية الفلسطينية على رأس أولوياتنا

عون: إسرائيل ستتحمّل نتائج أي هجوم

صحيفة الخليج الاماراتية:

الخارجية الأمريكية: سنطرح رؤيتنا للسلام خلال أسابيع

شهيدان و66 مصاباً برصاص الاحتلال في غزة

صحيفة عمان العمانية:

«فتح» تدعو إلى تشكيل تحالف دولي للتصدي لخطة السلام الأمريكية

عون: إسرائيل ستتحمل نتائج أي هجوم على لبنان

صحيفة اليوم السابع المصرية:

السعودية: القضية الفلسطينية على رأس أولويات السياسة الخارجية للمملكة

عشرات الفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة بخيمة الاعتصام ب القدس ، بحسب الوكالة الرسمية.