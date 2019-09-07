الإذاعة والتلفزيون توضح أسباب هدم المبنى القديم لإذاعة جدة

أوضحت هيئة الإذاعة والتلفزيون، أن عملية إخلاء وهدم المبنى القديم للإذاعة والتلفزيون جاءت بناءً على دراسة واختبار لحالة المبنى، والتي أكدت أنه غير آمن.

وقالت الهيئة، إن قرارها بنقل العاملين من المبنى إلى مبنى آخر جرى بناءً على نتائج زيارة ميدانية للمديرية العامة للدفاع المدني، وبعد دراسة واختبار حالة المبنى، والتي أكدت أن المبنى غير آمن إنشائياً وأن بقاءه يمثل خطراً على العاملين والمواطنين.

وأضافت أن الدراسات الهندسية أكدت عدم جدوى أي ترميمات للمبنى، مشيرةً إلى أن الجهات ذات الصلة خلصت إلى ضرورة إزالة المبنى وعدم جدوى ترميمه.

ولفتت إلى أنها أخذت مسألة حفظ وتأصيل الإرث الوطني المتمثل في المبنى بجدية بالغة ووفق عمل مؤسسي طوال الفترة الماضية سواء فيما يتصل بالمبنى ذاته أو بما تم إنجازه من أعمال إعلامية خلال سنوات استخدامه، مبينةً أن الإرث الوطني للمبنى في مأمن ضمن الأرشيف في المبنى الجديد.