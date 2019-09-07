الكشف عن نسبة جرائم التحرش في المملكة هذا العام.. وهذه أبرز العقوبات

انخفضت نسبة التحرش في المملكة هذا العام إلى 6 % بعد أن كانت نسبتها في العام الماضي 10 % .

وحسب “الوطن” أحد أهم أسباب الانخفاض تعود لتطبيق لوائح وأنظمة نظام مكافحة جريمة التحرش، وذلك حسب لائحة نظام مكافحة التحرش فإن العقوبات التي حددت بجرائم التحرش تتمثل في السجن 5 سنوات وغرامة مالية لا تزيد على 300 ألف ريال.

كما حددت النيابة أنه في حالة الشروع بتحرش دون وقوعه يقع على المتسبب في ذلك عقوبة تقدر بنصف العقوبة الشرعية.

وهناك 3 طرق لتحريك الدعوى الجزائية لجريمة التحرش، أولها النيابة العامة، وهو الجانب الأساسي في تحريك تلك القضايا، والطريق الآخر المجني عليه عن طريق الشكوى، وقد تمثل بيئة العمل بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص وإبلاغ الجهة المختصة، والطريق الثالث كل من اطلع على حالة التحرش «البلاغ».تعهداتها تجاه المواطنين.

أهم مواد لوائح نظام مكافحة جريمة التحرش بالمملكة هي “يجب على الجهات المعنية في القطاع الحكومي والخاص وضع التدابير اللازمة للوقاية من التحرش ومكافحته في إطار بيئة العمل في كل منها. ويعاقب كل من حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة كانت على ارتكاب جريمة تحرش بالعقوبة المقررة للجريمة. ويجب أن توجد آلية لتلقي الشكاوى داخل الجهة. والإجراءات اللازمة للتأكد من صحة الشكاوى وبما يحافظ على سريتها. ونشر تلك التدابير وتعريف منسوبيها بها.

ويجب على الجهات المعنية في القطاع الحكومي والخاص مساءلة أي من منسوبيها تأديبيا في حالة مخالفته أيا من الأحكام المنصوص عليها. ويعاقب كل من قدم بلاغا كيديا عن جريمة تحرش أو ادعى كيدا تعرضه لها بالعقوبة المقررة للجريمة.