عاجل اليمن : قوات ضخمة تتجهز للزحف نحو عدن بعد فشل حوار جدة وإنهاء كافة الاستعدادات .. وكالة دولية تكشف (آخر التطورات)

شكرا لقرائتكم خبر عن قوات ضخمة تتجهز للزحف نحو عدن بعد فشل حوار جدة وإنهاء كافة الاستعدادات .. وكالة دولية تكشف (آخر التطورات) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال مسؤولون لوكالة رويترز إن المحادثات التي تهدف لإنهاء صراع عنيف على السلطة في جنوب اليمن تعثرت إذ يستعد الجانبان على ما يبدو لاستئناف القتال مما ينذر بمزيد من الاضطراب في جبهة جديدة للقتال تهدد بمزيد من الانقسامات في اليمن.

وتستضيف السعودية، التي تقود تحالفا عربيا لقتال جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران في اليمن، محادثات غير مباشرة لحل الأزمة بين انفصاليين تدعمهم الإمارات والحكومة المدعومة من الرياض في ظل خلافات بين المملكة وحليفتها الإمارات.

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ويهدد القتال في الجنوب بين من يفترض أنهما حليفان، بتعقيد جهود الأمم المتحدة لإنهاء الحرب متعددة الأطراف.

وناشدت السعودية الانفصاليين، الذين يسعون لإحياء جمهورية اليمن الجنوبي، التخلي عن السيطرة على عدن وعبرت عن دعمها لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي يوم الخميس وهددت بأنها ”ستتعامل بكل حزم“.

وقال مسؤولان يمنيان إن بيان السعودية جاء بعد أن بلغت المحادثات التي أجريت في مدينة جدة طريقا مسدودا وبدأ الجانبان في حشد القوات استعدادا لمزيد من القتال.

ورفض زعماء المجلس الانتقالي الجنوبي الذي تدعمه أبوظبي دمج قواتهم تحت سلطة الحكومة التي تدعمها السعودية.

ولدى هذا المجلس عشرات الآلاف من المقاتلين سلحتهم ودربتهم القوات المسلحة الإماراتية.

وقال موقع "كريتر سكاي"، انه علم من مصادره ان قوات الشرعية في ابين اكملت استعدادها للزحف نحو عدن واستعادة السيطرة عليها وانتزاعها من ايدي مليشيا الانقلاب المدعومة اماراتياً.