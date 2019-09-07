“سامسونج” في ورطة جديدة وتلغي طلبات الهاتف المطوي

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تراجعت شركة سامسونج، بشكل مفاجئ، عن إطلاق هاتفها الذكي القابل للطي “جالكسي فولد”، وبعثت رسالة اعتذار إلى من تقدموا بطلبات شراء مسبقة، وفقاً لـ”الاقتصادية”.

إلغاء حفل إطلاق الهاتف

وبحسب تقارير تقنية، فإن من طلبوا الجهاز، الذي يصل سعره إلى ألفي دولار، تلقوا رسالة بشأن إلغاء حفل إطلاق الهاتف الذي كان مقررا، أمس في كوريا.

وقالت الشركة لزبائنها، في رسالة، “نحن حرصاء على أن تستفيدوا من هذه التقنية الثورية، على أفضل وجه، وهذا الأمر نضعه في أقصى أولوياتنا”.

وأضافت “سامسونج” أنها قررت أن تستفيد من الوقت الإضافي حتى تعيد النظر في “تجربة المستهلك، من جميع النواحي. ولهذا السبب، قررنا، مع الأسف، أن نلغي طلباتكم المسبقة”.

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أفضل الخطوات

وأشارت إلى أن اتخاذ هذا القرار لم يكن أمرا سهلا بالمرة، لكنه كان أفضل الخطوات التي يمكن القيام بها في الشركة.

وقررت الشركة أن تمنح تعويضا قدره 250 دولارا لكل شخص قام بالطلب المسبق للجهاز، ويمكن الاستفادة من هذه المكافأة على شكل رصيد في “المتجر” الخاص بـ”سامسونج”.

وخصصت “سامسونج” هذا التعويض الذي وصف بـ”السخي”، “تقديرا” لصبر المستخدمين الذين انتظروا طيلة أشهر حتى يحصلوا على الجهاز القابل للطي.

وقال موقع “فوربس” الأمريكي إن هذا القرار لا معنى له، لأن تسليم الهاتف في أوروبا سيبدأ فعليا، في غضون أسبوعين فقط، وهو ما يطرح سؤالا حول ما يمكن القيام به في هذا الهامش الضيق من الزمن.

طرح “جالكسي فولد”

وأرجأت الشركة طرح “جالكسي فولد” في نيسان (أبريل) الماضي، بعد تقارير تفيد بتعطل هواتف عدد من الذين جربوا الجهاز.

وقال الصحافيون الذين حصلوا على الهواتف، إن الشاشة القابلة للطي تتحول إلى اللون الأسود قبل أن تغلق.

