سامسونغ تطلق هاتفها الجديد غالاكسي A90

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أطلقت شركة سامسونغ اليوم هاتفها الذكي الجديد “غالاكسي A90” بتكنولوجيا داعمة للاتصال بشبكات الجيل الخامس، وسيطرح في السوق المحلية بكوريا الجنوبية بدءًا من الأربعاء بـ 740 دولارًا، ولاحقًا في أسواق دول أخرى.

ويأتي الهاتف بشاشة كبيرة بحجم 6.7 بوصة وهي من نوع “سوبرأموليد”، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير داعمة للشحن السريع بقدرة 25 وات، ومعالج “سناب دراغون 855” ثماني النواة، وذاكرة عشوائية بسعة 6 أو 8 غيغابايت.

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ويتميز الهاتف بتصميم غير اعتيادي في الجهة الخلفية مع حيث اللون المتدرج في النصف العلوي واللون الثابت في النصف السفلي، وهناك أيضًا خطوط ملونة مختلفة على الجانب.

وأكدت الشركة في بيان لها أنها تسعى للسماح للمستخدم بـ “العمل بشكل أسرع والاستمتاع بالألعاب بشكل أفضل، بغض النظر عن مكانه”.

وتتيح تقنية الـ5G “الاستمتاع بالألعاب عبر الإنترنت دون تأخير (lag)” وتمتلك كاميراتها الخلفية مستشعرًا بدقة 48 ميجابكسل، والأمامية 32 ميجابكسل، لتقدم تجربة تسجيل وإعادة بث فيديو مباشر على مستوى هذه التكنولوجيا الجديد في الاتصال.

