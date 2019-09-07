9 #وظائف شاغرة لدى مستشفى الملك فيصل التخصصي

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أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وفنية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والدكتوراه والبورد في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، وجدة. وأبرزت إدارة المستشفى، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: . استشاري مساعد- طب الأورام (الرياض). . أخصائي علاج تنفسي (الرياض). . أخصائي مختبر (الرياض). . طبيب زميل (الرياض). Advertisements . أخصائي تصوير أشعة مقطعية (الرياض). . ممرض أول (الرياض). . أخصائي أول تقنية مختبرات (الرياض). . عامل حمية (الرياض). . مساعد مغسلة (جدة). وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 4 نوفمبر 2019م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).





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