القيادة تهنئ رئيس مقدونيا الشمالية بذكرى الاستقلال

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم السبت، برقية تهنئة إلى رئيس مقدونيا الشمالية ستيفو بنداروفسكي، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب خادم الحرمين باسمه واسم شعب وحكومة المملكة، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية مقدونيا الشمالية الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية مقدونيا الشمالية، عبر فيها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية مقدونيا الشمالية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.