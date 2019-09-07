التعنت ضد تجديد رخص العمل للمؤسسات القطرية.. الدوحة تدّعي والمملكة تخرس الألسنة

اتخذت المملكة العربية السعودية العديد من التدابير الرامية إلى تعزيز حقوق العاملين وفقًا لمبادئ حقوق الإنسان، بعد قطع العلاقات مع قطر لدعمها الإرهاب.

وأوضحت المملكة، أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خصصت الرّقم الموحّد (19911) لاستقبال الشكاوى من قبل العمّال الوافدين بثمان لغات مختلفة، مشيرة إلى أن اللجنة المعنية بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة السعودية القطرية تعالج أوضاع العمّال الذين يعملون لدى الأشقاء القطريين، مراعيةً في ذلك تنقلهم بين المملكة وقطر، فلا يوجد أيُّ تمييز في التعامل مع الوافدين المقيمين في المملكة الذين يعملون لدى الأشقاء القطريين.

وأشارت إلى أن إحصاءات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية توضح بأنّ عدد المنشآت التي يمتلكها حاملو الجنسية القطرية (50) منشأةً، بإجمالي 94 عاملاً، مؤكدة أنها قامت بتقديم (2) نقل خدمات وإصدار رخصة عمل (واحدة)، منذ مطلع العام الميلادي 2019م.

وأكدت أن الإدارة العامّة للحماية الاجتماعية باشرت شكوى لمواطن يحمل الجنسية القطرية وتم تقديم الخدمات له حسب الأنظمة واللوائح دون تمييز.

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وتابعت أن الادعاء بعدم إمكانية تجديد رخص الإقامة للعمّال الذين يعملون لدى الأشقاء القطريين داخل المملكة مما يترتب عليه جزاءات وعقوبات على هؤلاء العمّال غير صحيح، ولم تتم محاسبة من انتهت صلاحية رخصة إقامته، بالإضافة إلى أنّه تم منح رخص إقامة لمجموعة من العمالة الوافدة من جنسيات مختلفة للعمل لدى مواطنين قطريين بعد قرار المقاطعة.

وبلغ مجموع الداخل ومجموع الخارج من المقيمين بالمملكة لدى أصحاب عمل قطريين من مختلف الجنسيات (191) وافدًا حتى تاريخ 5 / 3 / 2019م، والبيانات الرسمية توضح ذلك:

ـ عدد (171) وافدًا داخل المملكة حسب الجنسيات التالية: (47) وافدًا من الهند (39) ذكورًا إقاماتهم سارية و(8) ذكور إقاماتهم منتهية، و(45) وافدًا من السودان (34) ذكورًا إقاماتهم سارية و(11) ذكورًا إقامتهم منتهية، و(39) وافدًا من باكستان (32) ذكورًا إقاماتهم سارية و(7) ذكور إقاماتهم منتهية، و(11) وافدًا من مصر (9) ذكور و(1) وافدة إقامتها سارية و(1) وافد إقامته منتهية، و(8) وافدين من بنجلاديش (7) ذكور إقاماتهم سارية و(1) ذكر إقامته منتهية، و(7) وافدين من اليمن (5) ذكور و(1) وافدة إقاماتهم سارية و(1) ذكر إقامته منتهية، (4) وافدين من موريتانيا (2) ذكور إقاماتهم سارية و(2) ذكور إقاماتهم منتهية، و(3) وافدين من أثيوبيا (1) ذكر و(2) إناث إقاماتهن سارية، و(3) وافدين من نيبال (2) ذكور إقاماتهم سارية و(1) ذكر إقامته منتهية، و(2) وافدتان من الفلبين إقاماتهن سارية، و(2) وافدان ذكور من إرتيريا وسيرلانكا إقاماتهم سارية.

وبلغ مجموع الخارج من المقيمين بالمملكة لدى أصحاب عمل قطريين من مختلف الجنسيات (20) وافدًا، حسب الجنسيات التالية: (6) وافدين ذكور من الهند إقاماتهم سارية، و(5) وافدين ذكور من باكستان إقاماتهم سارية، و (2) وافدين ذكور من السودان إقاماتهم سارية، و(2) وافدين من اليمن ذكر وأنثى إقاماتهم سارية، و(2) وافدتان من قطر إقاماتهن منتهية، و(2) وافدات من الأردن والفلبين، ووافد من نيبال إقاماتهم سارية.