الشيخ المعيقلي يقدّم شهادات شكر وتقدير للمترجمين المشاركين في موسم حج 1440هـ

التقى مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة الشيخ قيس بن عبدالحميد المعيقلي، أمس الجمعة، المكلفين من بعض الجنسيات للترجمة لحجاج بيت الله الحرام، وبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين في حج عام 1440هـ، بمقر التوعية الإسلامية للحج بالمدينة المنورة .

وأكَّد الشيخ المعيقلي للحضور، أن هذا اللقاء يأتي في إطار توجيهات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ببذل وتسخير كل ما من شأنه إبراز الجهود المقدمة من حكومتنا الرشيدة؛ بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، لبيوت الله عز وجل وللإسلام والمسلمين، داعيًا الله تعالى أن يحفظ بلادنا وولاة أمرنا من كل سوء ومكروه .

وفي ختام اللقاء، سلَّم الشيخ المعيقلي، المترجمين، شهادات الشكر والتقدير والهدايا؛ لجهودهم المبذولة والمذكورة في موسم حج 1440هـ.