قرقاش: التحديات المشتركة في أيدٍ سعودية أمينة.. ونقف معها في دعوتها للحوار

أشاد وزير الشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، بـ«صبر وحنكة واقتدار» المملكة العربية السعودية في قيادتها للتحالف العربي.

وقال الوزير قرقاش، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم السبت، إن «استجابة الإمارات إلى دعوة الحزم وطدّت شراكة إقليمية راسخة وخيّرة».

وأكد الوزير الإماراتي، أن «التحديات المشتركة التي تواجهنا في أيدٍ سعودية أمينة، ونقف معها في دعوتها للحوار كما وقفنا معها في دعوتها للحسم».

وكان قرقاش قال قبل يومين، إن الإمارات تتطلع بثقة وتفاؤل إلى نجاح اجتماع جدة بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، مؤكدًا أن وحدة الصف ضد الانقلاب الحوثي ومضاعفة الجهد في مواجهته هي الأولوية.

وعبر عن شكره للمملكة العربية السعودية الشقيقة على قيادة التحالف سياسياً وعسكرياً بحرص وحنكة واقتدار.